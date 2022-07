Le 20 juillet 2022 – Vivez une aventure épique dans le tout nouvel événement à durée limitée Gaiden, disponible jusqu’au 2 août. À l’occasion de cet événement, le mode Armés et dangereux fait son grand retour, tandis que vous pouvez collecter pas moins de 40 objets cosmétiques limités à l’événement, dont des skins d’inspiration animé pour Revenant, Mirage, Octane et Wattson parmi bien d’autres nouveautés.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de l’événement Gaiden :

Les joueurs peuvent profiter de l’événement Apex Legends Gaiden depuis son lancement officiel dans le jeu, hier à 19h00.

