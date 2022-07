Une adaptation en jeu vidéo de Tad : The Lost Explorer and the Emerald Tablet va arriver sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour 2022. Une édition physique a été confirmée pour sortir en même temps que le jeu.

Le jeu à venir est basé sur le film du même nom, qui est prévu pour plus tard dans l’année. Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure avec un gameplay en 2.5D et 3D. Les joueurs visiteront des lieux tels que Paris, Veracruz, Chicago et Le Caire, tout en essayant de récupérer la tablette d’émeraude et de sauver des amis en cours de route. Attendez-vous à des sections de plates-formes, à l’escalade de bâtiments et à la nage parmi les piranhas. Il y a aussi des reliques perdues et des bandes dessinées à trouver, des pinceaux à collecter et des puzzles à résoudre. Pour ce qui est de l’histoire, au cours d’une des expéditions de Tad, il libère une ancienne malédiction et certains de ses amis sont tombés sous le charme. Il devra repartir à l’aventure pour les sauver, ainsi que le monde, tout en résolvant un ancien mystère qui le poursuit.

L'explorateur perdu, Tad, se lance à nouveau dans une toute nouvelle aventure ! Une mystérieuse malédiction vous fera traverser les villes de Veracruz, Chicago, Paris et Le Caire dans un voyage épique pour trouver la tablette d'émeraude et sauver vos amis. Amusez-vous bien avec Tad et ses compagnons dans ce jeu vidéo d'action en 3D, où vous devrez affronter des énigmes complexes, survivre à des adversités insensées et aider vos amis.

