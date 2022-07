Lyon le 29 juillet 2022 – Bandai Namco Europe S.A.S, éditeur et développeur de jeux vidéo de premier plan, annonce aujourd’hui la sortie de DIGIMON SURVIVE, roman vidéoludique et RPG tactique. Le jeu propose une histoire dramatique pleine de rebondissements, de personnages uniques et de choix potentiellement sinistres.

DIGIMON SURVIVE est disponible dès maintenant sur PlayStation®4 (compatible PlayStation®5), Xbox One (compatible Xbox Series X|S), Nintendo Switch™, et PC via STEAM®. Les joueurs qui achètent le jeu avant le 30 août recevront des objets bonus, notamment le DLC Guilmon et l’équipement de support HP.

DIGIMON SURVIVE entraine les joueurs dans un monde mystérieux rempli de monstres dangereux et de batailles mortelles qui mettront à l’épreuve leur capacité de survie. En se glissant dans la peau du protagoniste Takuma Momozuka, les joueurs auront la possibilité d’influencer directement l’issue de leur aventure, notamment sur l’évolution de leurs Digimon, la façon dont ils se lient aux PNJ, et bien plus encore.