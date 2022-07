Toujours autant alimenté en contenu réguliers entre ses événements et l’ajout de Pokémons au roster, le MOBA de TiMi studio vient de présenter son nouvel arrivant.

Il s’agît donc de Mouscoto, le pokémon ultra-chimère de la génération Soleil/Lune. Cela en fait donc officiellement la première ultra-chimère à rejoindre le roster de Pokémon UNITE.

Pas encore de vidéo de gameplay disponible mais vous ne devrez pas attendre bien longtemps avant de pouvoir essayer ce dernier qui est prévu pour le 3 Août 2022.

You won’t even break a sweat! Buzzwole comes to #PokemonUNITE on 8/3! pic.twitter.com/hV7gfiG0mv

