Le Pokémon Presents du 3 août 2022, présenté par Takato Utsunomiya, Directeur des opérations chez The Pokémon Company, a révélé de nouvelles informations sur les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet attendus sur Nintendo Switch le 18 novembre 2022. La présentation a également abordé les jeux Pokémon GO, Pokémon UNITE, Pokémon Café ReMix, et a aussi laissé entendre que des fonctionnalités palpitantes étaient prévues pour Pokémon Masters EX.

Chris Brown, Directeur Esport mondial et Producteurs des évènements de The Pokémon Company International a également partagé des informations concernant les Championnats du Monde Pokémon 2022, qui se tiendront du 18 au 21 août à Londres, au Royaume-Uni.

Vous pouvez revoir ce Pokémon Presents ci-dessus et consulter ce résumé pour plus d’information sur ce qui a été révélé.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Plusieurs images de Koraidon et Miraidon ont été dévoilées durant la présentation vidéo. Ces deux Pokémon légendaires se joindront à vous durant votre aventure à travers la région de Paldea dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ces jeux de rôle très attendus vous permettront d’intégrer une prestigieuse académie en tant qu’élève. C’est là que vous ferez de nouvelles rencontres amicales et participerez à la Chasse au Trésor. Trois grandes intrigues s’offriront à vous. L’une d’elles correspond à l’aventure Pokémon classique et ses huit Arènes Pokémon à conquérir pour devenir Maître ou Maîtresse de la Ligue.

De nombreux Pokémon inédits habitent la région de Paldea, y compris une forme régionale d’Axoloto. Vous croiserez également l’adorable et moelleux Pâtachiot, ainsi que Balbalèze, qui est capable de geler ce qui l’entoure avec sa corne. Mais Paldea a plus à offrir que de nouveaux Pokémon. Le mystérieux phénomène de la Téracristallisation s’y produit, et rend les Pokémon étincelants comme des gemmes. Cette transformation renforce leur avantage de type et peut également changer leur type en fonction du type Téracristal des Pokémon. Vous pourrez attraper des Pokémon dotés de type Téracristal rares en participant à des raids Téracristal avec trois autres Dresseurs ou Dresseuses.

Bienvenue à Paldea !

​ Cette nouvelle aventure se déroule dans la région de Paldea, dont les vastes paysages sont parsemés de lacs, de terres arides, et de chaînes de montagnes périlleuses aux sommets vertigineux. À Paldea, les êtres humains et les Pokémon vivent en harmonie dans des lieux variés, allant d’un village agricole aux récoltes abondantes à une ville portuaire disposant d’un marché animé. Beaucoup de Pokémon vivent aussi dans les cimes des arbres, les rivières et toutes sortes d’environnements sauvages.

Au cœur de Paldea se situe la plus grande ville de la région : Mesaledo. C’est là que les joueurs et joueuses rejoindront l’Académie Orange ou l’Académie Raisin. Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le nom de l’académie, son emblème, les uniformes ainsi que d’autres détails diffèrent selon la version du jeu.

Le Pokédex sera accessible via une application du Motismart. La totalité de la Carte de la région de Paldea sera elle aussi disponible en application, et la position des joueurs et joueuses y sera affichée. D’autres informations seront également fournies, comme l’emplacement des villes proches, des Centres Pokémon et des Pokémon sauvages.

La Téracristallisation

​ Il s’agit d’un phénomène unique à la région de Paldea qui rend les Pokémon étincelants et scintillants comme des pierres précieuses.

Lorsqu’un Pokémon se téracristallise, un Joyau Téracristal apparaît sur sa tête à la manière d’une couronne, et son corps brille comme une gemme.

Tous les Pokémon peuvent utiliser la Téracristallisation à Paldea, et ainsi obtenir un pouvoir spécial. Ce pouvoir améliore les stratégies de combat en augmentant la puissance des capacités dont le type correspond au type Téracristal du Pokémon transformé. Il existe 18 types en tout, ce qui signifie qu’il existe d’innombrables combinaisons de Pokémon et de types Téracristal.

La Téracristallisation n’est utilisable qu’une seule fois par combat, et la transformation prend fin au terme de celui-ci. Un Orbe Téracristal est nécessaire pour téracristalliser un Pokémon, et il faut ensuite le recharger pour pouvoir l’utiliser à nouveau. Il suffit pour cela de toucher des cristaux débordants d’énergie Téracristal ou de se rendre dans un Centre Pokémon.

Les raids Téracristal

​ Les raids Téracristal se déclenchent dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet lorsque quatre joueurs et joueuses s’unissent pour affronter un Pokémon sauvage téracristallisé. Le menu « raid Téracristal » permet de trouver des alliés pour un raid Téracristal, en choisissant de recruter d’autres personnes, ou en rejoignant le raid de quelqu’un d’autre. Un mot de passe sera nécessaire pour combattre aux côtés d’une personne que l’on connaît déjà. Ce système de combat dispose d’un temps limite et permet d’attaquer de façon continue et sans transition, mais surtout sans avoir à attendre que les autres Dresseurs et Dresseuses alliés décident quoi faire.

Le Poké Portail et le Club Union

​ Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, une nouvelle fonctionnalité permet d’échanger avec des Dresseurs et Dresseuses du monde entier ou de les combattre. Il s’agit du Poké Portail.

Les échanges : les Échanges en réseau du Poké Portail permettent d’échanger avec une personne spécifique. Les Échanges Magiques permettent, après avoir sélectionné un Pokémon, de l’échanger avec un joueur ou une joueuse aléatoire dans le monde.

De plus, grâce au Club Union du Poké Portail, jusqu’à quatre Dresseurs et Dresseuses peuvent se retrouver pour partir à l’aventure.

Les habitants de la région de Paldea

M. Clavel Il s'agit du proviseur de l'académie. Il apprendra aux joueurs et joueuses de nombreuses choses sur l'école.

​ En plus des formes régionales présentes dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, différentes espèces de Pokémon apparaîtront en fonction de la version du jeu. Embrylex et Dolman, par exemple, sont présents dans Pokémon Écarlate, alors que Draby et Bekaglaçon se trouvent dans Pokémon Violet. Pâtachiot

​La peau moite et lisse de Pâtachiot est élastique. Elle est donc à la fois ferme et souple. Lorsqu’il est agité, il intimide ses adversaires en gonflant son corps afin de paraître plus imposant. Pâtachiot est capable de faire fermenter les aliments à proximité grâce à la levure que contient son souffle. Cette levure est d’ailleurs très utilisée en cuisine, et c’est la raison pour laquelle les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps. Catégorie : Pokémon Chiot

: Pokémon Chiot Type : Fée

: Fée Taille : 0,3 m

: 0,3 m Poids : 10,9 kg

: 10,9 kg Talent : Tempo Perso Axoloto de Paldea

​ Il fut un temps où les Axoloto de la région de Paldea vivaient sous l’eau. Ils semblent en avoir été chassés à la suite d’une lutte de territoire. Ils se sont alors installés dans les tourbières. Afin de ne pas s’assécher, ils ont peu à peu appris à recouvrir leur corps d’un film toxique. Le mode de vie terrestre des Axoloto de Paldea a fait durcir leurs branchies. Ils se déplacent lentement à cause de leurs corps lourds, mais ils peuvent se protéger en projetant un puissant liquide toxique depuis leurs branchies. Catégorie : Pokémon Poizzon

: Pokémon Poizzon Type : Poison/Sol

: Poison/Sol Taille : 0,4 m

: 0,4 m Poids : 11,0 kg​

: 11,0 kg​ Talent : Point Poison / Absorbe-Eau Balbalèze

​ L’impressionnante musculature de Balbalèze lui permet de soutenir son immense carrure. Elle octroie également à ses attaques physiques une puissance phénoménale. Protégé par son épaisse couche de graisse, il migre vers les régions enneigées. Catégorie : Pokémon Baleinapied

: Pokémon Baleinapied Type : Glace

: Glace Taille : 4,5 m

: 4,5 m Poids : 700,0 kg

: 700,0 kg Talent : Isograisse / Chasse-Neige De nouvelles formes des Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon découvertes

​ Durant leur aventure, les joueurs et joueuses feront la rencontre d’un Pokémon légendaire (Koraidon ou Miraidon), qui les accompagnera par la suite. Koraidon et Miraidon sont nimbés de mystère et on dit qu’ils sont dotés de pouvoirs inouïs surpassant de loin ceux des autres Pokémon. Ils peuvent changer de forme afin de s’adapter aux situations ou aux terrains qu’ils traversent. La Forme de Course et le Mode Terrestre : les joueurs et joueuses peuvent voyager à travers la région en toute liberté à dos de Koraidon Forme de Course et Miraidon Mode Terrestre.

les joueurs et joueuses peuvent voyager à travers la région en toute liberté à dos de Koraidon Forme de Course et Miraidon Mode Terrestre. La Forme de Nage et le Mode Aquatique : Koraidon Forme de Nage et Miraidon Mode Aquatique offrent la possibilité de traverser les rivières, les lacs et les mers afin de s’approcher sans effort des Pokémon qui y vivent.

Koraidon Forme de Nage et Miraidon Mode Aquatique offrent la possibilité de traverser les rivières, les lacs et les mers afin de s’approcher sans effort des Pokémon qui y vivent. La Forme de Vol et le Mode Aérien : ces modes permettent de planer vers n’importe quelle destination en sautant depuis le sommet de montagnes, de hautes falaises ou de grands bâtiments. Des bonus d’achat

​ Un Pikachu spécial En achetant Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet suffisamment tôt, les joueurs et joueuses recevront un Pikachu spécial en cadeau. Ce Pikachu possède deux caractéristiques uniques : Il connaît la capacité Vol, qu’il ne pas apprendre en temps normal.

Il possède le type Téracristal Vol. Ce cadeau pourra être récupéré jusqu’au 28 février 2023 depuis le menu « Cadeau Mystère » du jeu, en sélectionnant « Via Internet ».[3] Le Lot aventure

​Un code série pour un Lot aventure sera offert pour tout téléchargement de la version digitale de Pokémon Écarlate ou de Pokémon Violet effectué depuis le Nintendo eShop avant le mardi 28 février 2023. 10 Potions

5 Total Soin

3 Rappels

3 Huiles

1 Super Bonbon

1 Pépite Bonus Pack duo

​Deux codes (un par jeu) permettant de recevoir 100 Poké Balls seront offerts en tant que bonus spécial pour tout achat du Pack duo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Les Championnats du Monde Pokémon 2022

Les Championnats du Monde Pokémon 2022 approchent à grands pas. Des milliers de Dresseurs et Dresseuses Pokémon du monde entier vont prendre part à d’intenses compétitions du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, des jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ainsi que Pokkén Tournament DX. Et pour la toute première fois, Pokémon GO et Pokémon UNITE permettront aux joueurs et joueuses sélectionnés de tenter de remporter le tout premier titre de champion ou championne du monde de ces catégories ! Un aperçu de la toute nouvelle peluche Pikachu exclusive des Championnats du Monde 2022 a même été révélé. Elle sera uniquement disponible dans la boutique Pokémon Center de l’évènement. Même si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre sur le lieu de l’évènement, vous pourrez suivre l’intégralité des compétitions qui seront diffusées en ligne, en direct.

Pokémon GO

Des créatures appelées Ultra-Chimères ont récemment fait leur apparition dans Pokémon GO lors des évènements « Pokémon GO Fest » à travers le monde. Vous n’avez pas pu participer à ces évènements ? N’ayez crainte, car ces Ultra-Chimères se réuniront toutes lors du Festival Pokémon GO 2022 : clôture. Il s’agit d’un évènement mondial qui se tiendra le 27 août 2022 et dont tout le monde pourra profiter. Les Dresseurs et Dresseuses qui y participeront pourront même croiser des Pokémon qui n’apparaissent pas normalement à l’état sauvage. Une Étude spéciale leur permettra même de rencontrer le Pokémon fabuleux Shaymin.

Enfin, vous pourrez attirer des Pokémon normalement absents de votre zone grâce aux Encens d’aventure quotidienne. Il s’agit d’un Encens spécial pouvant être utilisé une fois par jour et qui dure 15 minutes. Soyez à l’affut, car cet Encens pourrait même attirer des Pokémon légendaires.

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE a récemment fêté son premier anniversaire ! Afin de célébrer cette occasion, de nouveaux Pokémon et fonctionnalités vont être ajoutés au jeu, en plus de plusieurs évènements et campagnes. Le nouveau type de partie rapide, « Pikamania », a ouvert les festivités et est d’ores et déjà disponible. Durant ces matches fulgurants, tous les Pokémon du stade, ceux des joueurs ainsi que les Pokémon sauvages, sont des Pikachu !

De plus, l’Ultra-Chimère Mouscoto a rejoint les Combats Unité. Son talent « Boost Chimère » augmente temporairement sa vitesse de déplacement ainsi que sa vitesse d’attaque de base chaque fois qu’il met K.O. un Pokémon adverse.

Plus d’évènements sont prévus pour le mois de septembre. Pour le moment, vous pouvez profiter de cadeaux spéciaux, y compris les permis Unité et Holo-costumes de Tortank, Pikachu, Ronflex, Lucario et Nymphali.

Pokémon Café ReMix

Pour finir, le Pokémon légendaire Mewtwo est de retour dans Pokémon Café ReMix. Préparez de délicieux plats grâce au mode 1 minute pour cuisiner afin de satisfaire Mewtwo pour qu’il rejoigne votre personnel. Regardez le Pokémon Presents pour découvrir quelques astuces qui vous aideront à atteindre ce délicieux objectif. En plus de Mewtwo, vous aurez également une change d’ajouter Victini et Latias à votre personnel, ainsi que Latios, qui arrivera prochainement.