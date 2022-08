Un nouveau rapport du journal financier Nikkei semble indiquer que Nintendo ne sortira aucun nouveau matériel au cours de cette année fiscale.

Cette information a été relayée par Takashi Mochizuki. Il précise qu’au vu de la formulation de l’article, il n’est pas clair si cette annonce est une confirmation officielle du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui était interviewé, ou si cette information provient du propre rapport de Nikkei. Malgré certaines des récentes rumeurs concernant la sortie d’un nouveau matériel, cette annonce est logique si l’on considère les problèmes d’approvisionnement actuels de l’industrie. Même en tenant compte du fait que Nintendo s’attend à ce que la pénurie de composants s’améliore bientôt, il est compréhensible qu’elle attende que la situation se stabilise avant de sortir un nouveau matériel.

