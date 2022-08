Inti Create (Bloodstained, Azure Strick Gunvolt) annonce Grim Guardians, un Castlevania-like.

Le jeu met en scène deux sœurs chasseuses de démons, Shinobu Kamizono et Maya Kamizono, qui doivent affronter un château démoniaque apparu à l’endroit où se trouvait leur école. Passez d’une sœur à l’autre à la volée pour accéder à leurs différentes capacités et conquérir les étapes et les boss du château. Le jeu propose un mode coopératif simultané à deux joueurs et des options de difficulté étendues appelées « Style System », ainsi que le gameplay classique d’INTI CREATES, inspiré de l’action rétro. Ce dernier sortira sur tout les supports.