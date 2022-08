L’année dernière, nous vous parlions d’un nouveau projet de Type-Moon et leur studio BB, un projet de remake du jeu Fate/Extra sobrement intitulé Fate/Extra Record. A l’origine, cette nouvelle itération de la licence Fate est un D-RPG adressé au public de la PSP par le studio Imageepoch. Nous sommes à plus de dix ans désormais et le studio BB annonçait un remake sous Unreal Engine. Nous avons un nouveau trailer du projet aujourd’hui avec quelques phases de gameplay mais sans aucune mention de plate-forme à ce jour. Le trailer que nous vous laissons ci-dessous n’est probablement pas tiré de la version Nintendo Switch si il y en a une. Toutefois, si cette version existe, le développement sous Unreal Engine aide certainement à une adaptation sur la console hybride de Nintendo. Seul l’avenir répondra à nos questions puisque finalement malgré la diffusion de ce nouveau trailer Fate/Extra Record n’a toujours aucune date de sortie annoncée.

