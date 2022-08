SIGNALIS est un jeu d’horreur indé développé par rose-engine qui sortira le 27 octobre dans le monde entier, Humble Games étant chargé de la publication en Europe et en Amérique du Nord. Au Japon, le jeu sera publié par PLAYISM, qui a annoncé aujourd’hui qu’il bénéficierait d’une sortie physique dans ce pays. La version au détail coûtera 4 378¥ (contre 1 980¥ pour la version numérique) et proposera aussi la langue anglaise.

SIGNALIS est une expérience de survival horror classique à l’esthétique unique, pleine de mystère mélancolique. Enquêtez sur un sombre secret, résolvez des énigmes, combattez des créatures cauchemardesques et naviguez dans des mondes rétrotechniques dystopiques et surréalistes en incarnant Elster, une Replika technicienne à la recherche de ses rêves perdus.

Après que son vaisseau se soit écrasé sur une planète isolée et enneigée, la Replika Elster est à la recherche du membre d’équipage manquant. Dans sa quête, elle erre à travers les ruines d’un camp de travail souterrain apparemment abandonné, des visions surréalistes d’horreur cosmique et des flashbacks d’un passé qui n’est pas le sien. Alors que les lignes entre la réalité et le rêve s’estompent, Elster doit s’aventurer dans les profondeurs sous la surface de la planète pour apprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi – mais de mystérieux signaux radio codés et un Replika aux sombres intentions ne sont pas les seuls obstacles qu’elle doit surmonter sur son chemin.

Inspiré des classiques du genre comme Silent Hill et Resident Evil, le gameplay de SIGNALIS est une lettre d’amour à l’âge d’or du survival horror. L’ambiance inquiétante et l’histoire à plusieurs niveaux sont au cœur du jeu. Pour progresser dans le jeu, le joueur doit résoudre diverses énigmes en cassant des codes, en utilisant des signaux radio ou en combinant des objets. Le combat n’est qu’un dernier recours car les munitions sont rares et les ennemis ne sont pas faciles à vaincre. Les joueurs doivent donc choisir avec soin quand se battre et quand fuir.