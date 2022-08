Bandai Namco a récemment annoncé Doraemon Story of Seasons : Friends of the Great Kingdom, un nouveau jeu sur Nintendo Switch qui sortira plus tard cette année.

Ils ont maintenant donné une date de sortie plus précise pour le jeu, au moins au Japon, avec le titre maintenant prévu pour tomber le 2 novembre dans la région nippone sur l’eShop comme en version physique. Bien qu’il s’agisse spécifiquement de la date de sortie du jeu au Japon, le jeu a été initialement révélé avec sortie mondiale en 2022. Donc, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’une date de sortie similaire en Occident soit bientôt dévoilée.

Un season pass et une Digital Deluxe Edition ont également été annoncés pour le jeu. Le Season Pass offrira trois packs de contenu, chacun comprenant de nouveaux vêtements, des meubles et de courts scénarios, tandis que la Digital Deluxe Edition comprendra le Season Pass, deux sets de graines spéciaux en jeu et une bande-son numérique de 80 chansons.

Comme précédemment, ces éléments n’ont été annoncés que pour le Japon, mais il n’y a pas de raison pour qu’ils ne sortent pas non plus à l’international.