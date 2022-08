L’éditeur XSEED Games a lancé Shadowverse : Champion’s Battle Legendary Edition, un pack spécial contenant le jeu de bataille de cartes stratégiques et le contenu téléchargeable « Mythical Cards Premium Pass + 10 Levels », au prix de 29,99€ sur eShop. Le contenu téléchargeable « Mythical Cards Premium Pass +10 Levels » permet aux joueurs de débloquer des cartes mythiques, des pochettes de cartes, des Rupies et bien d’autres choses encore à mesure qu’ils augmentent leur niveau de jeu. Le DLC accorde aussi instantanément aux joueurs 10 niveaux vers le Mythical Cards Premium Pass.

Dans Shadowverse : Champion’s Battle, les joueurs jouent le rôle d’un élève transféré à l’Académie Tensei, où ils sont rapidement initiés au jeu de cartes Shadowverse par leur camarade de classe, Hiro Ryugasaki. Les nouveaux amis font équipe avec le président du club Shadowverse (et seul membre), Rei, dans une quête visant à maîtriser le populaire jeu de cartes de combat et à protéger le club de la menace de dissolution en remportant le championnat national.

Tout au long de leurs aventures, les joueurs pourront explorer des lieux uniques autour de l’école et de la ville environnante, où des événements et des rencontres les attendent dans les endroits les moins attendus. Faites équipe avec de nouveaux amis, battez-vous pour devenir les champions nationaux et sauvez le club Shadowverse de la fermeture !