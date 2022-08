Famitsu a partagé son dernier rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant cette fois le mois de juillet 2022 (la période allant du 27 juin au 31 juillet 2022, soit 5 semaines au total).

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 217.472 / NEW <80-100%>

02./00. [NSW] Xenoblade Chronicles 3 # <RPG> (Nintendo) {2022.07.29} (¥7.980) – 112.728 / NEW <40-60%>

03./03. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 111.192 / 623.493 <80-100%>

04./00. [NSW] Live A Live <RPG> (Square Enix) {2022.07.22} (¥6.800) – 85.235 / NEW <60-80%> (-80%)

05./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 53.958 / 4.745.609 <80-100%>

11./00. [NSW] Digimon Survive <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.07.28} (¥6.980) – 28.536 / NEW <60-80%>

Le bundle Monster Hunter Rise + Sunbreak prend la première place ce mois-ci, avec 217 472 jeux vendues. Il s’agit d’une bonne performance pour un bundle qui n’est ni une bonne affaire (il est moins cher de se procurer un exemplaire neuf de la réédition Best Price ! et d’acheter l’extension en numérique) ni pratique (il n’y a que la version de base de Monster Hunter Rise sur la cartouche, l’extension n’étant disponible que sous forme de code de téléchargement).

Quant à Xenoblade Chronicles 3, il connaît un excellent départ avec 112 728 jeux vendues. Nintendo Switch Sports continue sur sa lancée avec 111 192 jeux vendues en juillet. Mario Kart 8 Deluxe est de retour dans le Top 5 avec 53 958 jeux vendues. En juillet 2022, deux titres Nintendo Switch ont atteint la barre du million d’unités en physique : Mario Party Superstars (sorti le 29 octobre 2021) et Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics (sorti le 5 juin 2020).

Nintendo Switch : 354 813 consoles (226 512 consoles en juin) PlayStation 5 : 100 797 consoles (53 239 consoles en juin)

Côté consoles , les ventes de Nintendo Switch ont connu une augmentation en juillet avec 354 813 exemplaires vendues (contre 226 512 exemplaires en juin). Cette augmentation est en partie due à la différence entre les périodes de suivi (4 semaines en juin et 5 semaines en juillet), mais les vacances d’été ont également contribué à ce que Nintendo expédie plus d’exemplaires aux boutiques.