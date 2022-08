Watford, Royaume-Uni, le 11 août 2022 – L’éditeur Wired Productions et le studio indépendant primé Nosebleed Interactive sont prêts à accueillir les joueurs dans Arcade Paradise, le jeu d’arcade et de simulation de gestion au style des années 90, qui sort aujourd’hui sur Steam, l’Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Utomik, et toute la gamme de consoles Xbox.

Comme le montre la bande-annonce en prise de vue réelle débordant de nostalgie pour les jeux rétros et inspirée des pubs des années 90, les joueurs pourront y retrouver les sensations de leur enfance en transformant une misérable laverie automatique en superbe salle d’arcade, avec plus de 35 jeux d’arcade à débloquer.

Dans Arcade Paradise, les joueurs incarnent Ashley et gèrent les tâches du quotidien pour faire tourner la laverie familiale. Défiez la volonté de votre père, Gerald (doublé par Doug Cockle, la voix de Geralt dans The Witcher), et créez une salle d’arcade pour captiver la ville endormie de Grindstone tout en lavant des torchons. Réinvestissez vos profits pour construire votre propre paradis de l’arcade!

« Le lancement d’Arcade Paradise est un vrai bonheur pour les équipes de Wired et Nosebleed. Ce jeu respire la nostalgie et le fun », a commenté Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. « Comme toujours, travailler aux côtés de Nosebleed Interactive a été une expérience exceptionnelle. Ils ont mis tout ce qu’ils avaient dans ce titre. Ils ont fait le maximum pour produire le jeu d’arcade et l’expérience de simulation de gestion ultimes. »

« Nous sommes ravis que l’heure soit enfin venue de partager Arcade Paradise avec le monde entier, et notamment avec notre communauté qui a tant soutenu le jeu », a déclaré Andreas Firnigl, PDG et fondateur de Nosebleed Interactive. « L’équipe a travaillé très dur sur ce titre, le plus gros que nous avons conçu en tant que studio, pour créer le jeu rêvé aussi bien pour les fans d’arcade que pour la génération des années 90. »

Arcade Paradise sort aujourd’hui sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Utomik, Xbox Series X|S et Xbox One.

La version physique, livrée avec une affiche recto verso, un ensemble d’autocollants graffiti, une pochette réversible et un EP numérique téléchargeable, peut être achetée au prix de 19,99 £ / 24,99 $ / 24,99 € pour PlayStation et 24,99 £ / 29,99 $ / 29,99 € pour Nintendo Switch. Les joueurs peuvent se procurer leur exemplaire via le Wired Store ou auprès de leur revendeur local. La livraison débute aujourd’hui pour les joueurs du Royaume-Uni et de l’UE, tandis que les joueurs des États-Unis devraient recevoir leur exemplaire début septembre.