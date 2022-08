Jupiter annonce Picross S8 et le jeu sortira cet automne. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, on peut supposer qu’il apparaîtra sur Nintendo Switch comme toutes les entrées précédentes de la série. C’est la première fois qu’il est annoncé avec autant d’avance, ce qui peut vouloir dire qu’ils vont enfin bosser pour ajouter un peu plus que de simples nouvelles grilles. La série Picross S est arrivée sur Nintendo Switch en septembre 2017. Depuis lors, nous avons vu six titres supplémentaires. Jupiter a même créé Picross Lord of the Nazarick, Kemon’s Friends Picross et Picross S Genesis & Master System Edition.

