Le 12 août 2022. Les Championnats du Monde Pokémon 2022, couronnement des compétitions Pokémon de l’année, commenceront le jeudi 18 août. Les fans du monde entier pourront suivre toute l’action grâce à des diffusions sur les chaînes Twitch de The Pokémon Company International. Pendant les quatre jours de l’évènement, des combats intenses commentés par des spécialistes seront retransmis depuis Londres au Royaume-Uni (diffusions en anglais).

Les Championnats du Monde Pokémon 2022 sont un évènement international rassemblant les meilleurs joueurs et joueuses au monde du Jeu Vidéo Pokémon, de Pokémon UNITE, de Pokémon GO, de Pokkén Tournament DX et du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon. Les concurrents venus du monde entier s’affronteront pour le titre de Champion ou Championne du Monde ainsi que des récompenses totalisant plus d’un million de dollars américains.

La cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct, jeudi matin, depuis la scène principale. Cette diffusion se poursuivra tout le week-end avec des matchs alternant entre les diverses compétitions, puis dimanche avec les finales et la cérémonie de clôture. Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder aux diffusions du week-end.

Diffusion des Championnats du Jeu Vidéo Pokémon : Twitch.tv/Pokemon

Twitch.tv/Pokemon Diffusion des Championnats du JCC Pokémon : Twitch.tv/PokemonTCG

Twitch.tv/PokemonTCG Diffusion de Pokkén Tournament DX : Twitch.tv/PokkenTournament

Twitch.tv/PokkenTournament Diffusion des Championnats de Pokémon GO : Twitch.tv/pokemongo

Twitch.tv/pokemongo Diffusion des Championnats de Pokémon UNITE : Twitch.tv/pokemonunite

Programme de diffusion : tous les horaires sont en heure BST (heure de Londres)

Jeudi 18 août

Cérémonie d’ouverture pour toutes les diffusions à 9h.

Diffusion de la scène principale

9h : cérémonie d’ouverture.

9h30 : pré-show.

Diffusion du JV Pokémon

De 9h à 20h : rondes suisses du JV.

Diffusion du JCC Pokémon

De 9h à 21h : rondes suisses du JCC.

Diffusion de Pokkén Tournament DX

De 9h à 17h : tournoi de la Dernière Chance de Pokkén Tournament DX.

Diffusion de Pokémon GO

De 9h à 17h : tournoi de la Dernière Chance de Pokémon GO.

Vendredi 19 août

Diffusion du JV Pokémon

De 9h à 18h : rondes suisses du JV.

Diffusion du JCC Pokémon

De 9h à 21h15 : rondes suisses du JCC.

Diffusion de Pokkén Tournament DX

De 9h à 18h : tableau principal à double élimination de Pokkén Tournament DX.

Finales : de 15h30 à 18h.

Diffusion de Pokémon GO

De 9h à 15h : tableau principal à double élimination de Pokémon GO.

Diffusion de Pokémon UNITE

De 9h à 18h : phase de groupes.

Samedi 20 août

Diffusion du JV Pokémon

De 9h à 15h : Top Cut à élimination directe du JV.

Diffusion du JCC Pokémon

De 9h à 19h : Top Cut à élimination directe du JCC.

Diffusion de Pokémon GO

De 9h à 16h : fin du tableau principal.

Finales : de 14h à 16h, immédiatement suivies de la remise des trophées.

Diffusion de Pokémon UNITE

De 9h à 19h15 : tableau principal à double élimination.

Finales : de 17h à 19h45, immédiatement suivies de la remise des trophées.

Dimanche 21 août

Diffusion de la scène principale

9h : finales du JCC, catégorie junior ; finales du JCC, catégorie senior ; finales du JCC, catégorie master.

12h30 : finales du JV, catégorie junior ; finales du JV, catégorie senior ; finales du JV, catégorie master.

16h : cérémonie de clôture.



Boutique temporaire Pokémon Center

En marge de cet évènement, les fans à Londres pourront profiter de la boutique temporaire Pokémon Center qui sera ouverte pendant toute la durée des Championnats du Monde Pokémon 2022. Divers produits Pokémon Center exclusifs et des produits spécifiques aux Championnats du Monde Pokémon introuvables ailleurs (notamment une peluche Pikachu des Championnats du Monde Pokémon 2022) y seront disponibles.

Horaires d’ouverture (en heure locale BST) :

mercredi 17 août à de 12h à 19h ;

jeudi 18 ​ août à de 8h à 20h ;

vendredi 19 août à de 8h à 20h ;

mercredi 20 août à de 8h à 20h ;

dimanche 21 ​ août à de 8h à 16h.

La boutique temporaire Pokémon Center sera située dans le Capital Hall du centre ExCeL London.

Tous les horaires sont approximatifs et sujets à changement.

Récompenses virtuelles de diffusion

Les fans pourront se connecter à la diffusion en direct des Championnats du Monde Pokémon pour recevoir des récompenses virtuelles spéciales.

Distribution de récompenses pour le Jeu Vidéo avec le Pokémon fabuleux Victini

La distribution se fera selon les modalités ci-dessous.

Jeu : Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Niveau : 50.

50. Attaques : Coup Victoire, Psykoud’Boul, Rengorgement, Nitrocharge.



Autres récompenses virtuelles de diffusion

Les fans pourront en outre recevoir les récompenses suivantes en regardant la diffusion :

t-shirts sur le thème des Championnats du Monde de Pokémon UNITE* ;

t-shirts sur le thème des Championnats du Monde de Pokémon GO** ;

carte du JCC Pokémon Sentier Blanche-Cime (SWSH10 #213)*** dans le JCC Pokémon Online et le JCC Pokémon Live. * À échanger avant le 30 août 2022 à 23h59 UTC.

​** À échanger avant le 22 août 2022 à 23h59 UTC.

​*** Offre limitée à un t-shirt par personne. À échanger avant le 29 août 2022 à 6h UTC.