Nous avons eu plusieurs vidéos de Pokemon Écarlate et Violet. Nous avons eu un premier aperçu du jeu en février, lors de son annonce initiale. Puis, la semaine dernière, un autre trailer est arrivé avec un aperçu du gameplay. On ne sait pas encore combien de Pokemon seront inclus dans Pokemon Écarlate et Violet.

Voici la liste de tous les Pokemon confirmés sur Pokemon Écarlate et Violet jusqu’à présent :

Poussacha

Chochodile

Coiffeton

Koraidon

Miraidon

Balbalèze

Pâtachiot

Gourmelet

Pohm

Olivini

Axoloto de Paldea

Pikachu

Raichu

Mimitoss

Aéromite

Miaouss

Persian

Psykokwak

Akwakwak

Magnéti

Magnéton

Kokiyas

Crustabri

Fantominus

Spectrum

Ectoplasma

Leveinard

Pichu

Wattouat

Lainergie

Pharamp

Granivol

Floravol

Cotovol

Leuphorie

Embrylex

Ymphect

Tyranocif

Goélise

Bekipan

Tylton

Altaria

Seviper

Draby

Drackhaus

Drattak

Étourmi

Étourvol

Étouraptor

Apitrini

Apireine

Baudrive

Grodrive

Ptiravi

Riolu

Lucario

Magnézone

Chlorobule

Fragilady

Zorua

Zoroark

Hexagel

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Flabébé

Floette

Florges

Flingouste

Gamblast

Vorastérie

Prédastérie

Mimantis

Floramantis

Croquine

Candine

Sucreine

Khélocrok

Torgamord

Charbi

Wagomine

Monthracite

Dolman

Ce qui nous fait un total de 83, pour le moment.