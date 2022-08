Il est désormais l’heure de faire chauffer vos cordes vocales ! Ravenscourt et Voxler sont heureux d’annoncer Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux, le prochain épisode de la célèbre franchise de karaoké.

Le jeu sortira plus tard dans l’année sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 et Xbox.

Dans Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux retrouvez 40 hits du moment ou bien des classiques de la chanson avec notamment « Bad Habits » d’Ed Sheeran, « Complicated » d’Avril Lavigne, « Happier Than Ever » de Billie Eilish, « Butter » de BTS, « Belle » de Gims x Dadju x Slimane, « Le Temps » de Tayc ou bien encore « Bruxelles je t’aime » d’Angèle.

De plus, pour la première fois dans l’histoire de la série, Let’s Sing 2023 sera jouable à la Gamescom. Les visiteurs sont invités à venir chanter dans le Hall 9.