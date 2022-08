Square Enix a diffusé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce d’ « explication du jeu » pour The DioField Chronicle, son prochain RPG de stratégie. Pour l’instant, la vidéo n’a été publiée qu’en japonais, mais nous mettrons à jour cet article si un équivalent en anglais/Français est disponible.

Pour rappel, une démo du jeu est disponible sur PlayStation®5 (PS5™) PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam®.

Les joueurs peuvent désormais découvrir ce tout nouveau RPG stratégique qui les plongera dans une épopée mêlant guerre et honneur. Toute la progression effectuée dans la démo, notamment les données de sauvegarde, la progression dans le jeu et les niveaux des personnages, pourra être transférée vers le jeu complet à son lancement, le 22 septembre.

Cette démo gratuite de The DioField Chronicle peut désormais être téléchargée sur toutes les plateformes. La démo commence lorsque que l’île de DioField se retrouve plongée dans une période de troubles provoquées par la montée en puissance de factions belliqueuses et l’essor de la magie moderne. Les joueurs peuvent explorer le jeu jusqu’à la fin du premier chapitre de la campagne et prendre part à des combats stratégiques riches en action aux commandes d’une escouade composée de différents types d’unités ; dotée chacune d’un rôle spécifique sur le champ de bataille. Les joueurs pourront découvrir le début de l’aventure en compagnie des Renards bleus, élaborer des stratégies et découvrir un tout nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB).

The DioField Chronicle est porté par un scénario sombre et immersif créé par une équipe de développement pleine de talent. Les personnages originaux ont été conçus par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), les concept arts sont signées par Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII), et la musique est magnifiquement orchestrée par les compositeurs Ramin Djawadi et Brandon Campbell, connus dans le monde entier pour leur travail sur Game of Thrones.