Même s’il n’a pas (encore ?) réussi à faire l’unanimité, Sonic Frontiers continue de faire un peu parler de lui… Cette fois c’est via un utilisateur de Reddit qui est tombé sur le site d’un revendeur Taïwanais qui liste le jeu avec différents bonus de précommandes… Même si tout n’est pas très clair les images nous apprennent plusieurs choses… Tout d’abord on peut constater le retour de certains personnages de la franchise (le fidèle Tails, le frère ennemi Knuckles mais aussi la chérie, Amy Rose !), il est également fait mention de DLC’s à venir pour le jeu et on apprend également sa date de sortie potentielle… le 15 Novembre 2022.

On devrait en savoir plus dès la semaine prochaine, durant la Gamescom, où le titre sera jouable… Que pensez-vous de ces annonces ? Le retour de certains personnages iconiques de la série vous fera-t-il changer d’avis sur le jeu ?

Source 1

Source 2

Source 3