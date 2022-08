Le Mal absolu et sa fidèle *tousse* servante, Thalya l’elfe sombre, reviennent dans Dungeons 4 après les événements de son fabuleux prédécesseur, pour triompher une fois de plus des forces du bien.

L’éditeur Kalypso Media, ainsi que le développeur Realmforge Studios, ont annoncé aujourd’hui Dungeons 4. Le prochain jeu de la série de simulations de donjons est prévue pour arriver sur Nintendo Switch en 2023.

Il était une fois un royaume très lointain, aussi verdoyant que luxuriant. Les licornes se mêlaient aux arbres, et elfes et humains vivaient en harmonie avec leur environnement. Pourtant, quelque part à l’orée d’une clairière à moitié cachée par les arbres, obscurcie par un voile de brouillard dans la pénombre d’une hutte battue par les intempéries, une forme se blottit sur une grande boule de cristal étrangement lumineuse. Une voix marmonne d’anciennes formules, incitant les brumes qui tourbillonnent dans le cristal à se dissiper pour révéler l’avenir.

« Tout se meut, rien n’est certain. Venez, ô vagabonds de l’espace et du temps, séparez le voile et montrez-nous ce qui doit arriver », grogne la voix, un œil reflétant timidement la lueur face à son capuchon. Le public de la forme, à peine visible dans la faible lumière, se rapproche et écoute attentivement. « Le temps s’écoule, créant mares et sillons… mais lorsque les brumes se dispersent, seules de vagues images surgissent d’au-delà du voile. Ne vous approchez pas trop, vous ne voulez pas déranger mes délicats tissages magiques, n’est-ce pas ? » La forme, toujours penchée sur l’orbe, murmure et fait reculer l’autre dans l’ombre. « Ah, ça semble s’éclaircir un peu. Je vois… quelque chose… Plusieurs choses, des échos de voix dans la brume. Un bébé, il se passe quelque chose sur la Colline du destin et le Conseil des Morveux se réunit… Qu’est-ce que tout cela peut signifier ? »

En un éclair, la lumière reflétée dans l’œil devient rouge et un rire diabolique lointain résonne à travers les bois. Prenez garde au retour du Mal de la divination !

Le Mal absolu et sa fidèle *tousse* servante, Thalya l’elfe sombre, reviennent dans Dungeons 4 après les événements de son fabuleux prédécesseur, pour triompher une fois de plus des forces du bien.

Créez un donjon confortable pour répondre aux besoins de vos créatures et régner sur elles, puis envoyez-les dans l’Outre-monde pour rappeler au peuple que le Mal absolu règne sur leurs terres. Rassemblez votre Méchanceté de manière innovante et dynamique, et libérez-les sur les forêts et les plaines de l’Outre-monde pour les faire basculer du côté obscur. Mais veillez à ce que votre donjon soit en sécurité grâce à des pièges et défendu par vos créatures, car les habitants de l’Outre-monde ne vont pas se tourner les pouces pendant que vous transformez leurs terres en lieu de vacances pour le Mal absolu.

Quel est ce bruit ? « De l’or, de l’or et des gemmes, de l’or, des gemmes et de l’or ! » L’ancienne chanson résonne dans le monde souterrain, accompagnée du bruit d’acier des marteaux et des haches. Les nains sont venus réclamer leur part des ressources et, avec les elfes et les humains de l’Outre-monde, ils envoient leurs pilleurs en quête du cœur du donjon.

Dungeons 4 conserve l’esprit de son prédécesseur, mais tout est désormais plus grand, avec une Méchanceté™ encore plus dynamique.