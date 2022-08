Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Aegis Defenders – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Among Us – $3.75 (prix de base avant promotion: $5.00)

– Antonball Deluxe – $4.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Azur Lane: Crosswave – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Boyfriend Dungeon – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cat Quest – $6.49 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.00 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Darkest Dungeon – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Death end re;Quest – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Death end re;Quest 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 3 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dreamscaper – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Evergate – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Fairy Fencer R: Advent Dark Force – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Fe – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– FIFA 22 Legacy Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Forager – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gamedec – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Gang Beasts – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– ibb & obb – $2.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Kamiko – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Kao the Kangaroo – $23.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lost in Random – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lovers in a Dangerous Spacetime – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Maglam Lord – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mary Skelter 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mary Skelter Finale – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Megadimension Neptunia VII – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man 11 – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Metal Max Xeno: Reborn – $33.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Moon – $13.29 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Nexomon – $6.69 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– One Step From Eden – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Pokken Tournament DX – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base avant promotion: $16.49)

– Runbow – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.94 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shakedown: Hawaii – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shelter Generations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishment – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SkateBIRD – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $11.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $12.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Super Mega Baseball 3 – $13.49 (prix de base avant promotion: $44.99)

– Super Neptunia RPG – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.79 9was $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Wild at Heart – $16.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Uno – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Unpacking – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Valfaris – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Wildfire – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Wizard of Legend – $6.39 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base avant promotion: $16.66)