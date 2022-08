Le RPG narratif aux combats de cartes arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ainsi que sur PC, Linux et Mac.

Grand Rapids, Michigan – 25 Aout, 2022: FINJI, , l’éditeur indépendant derrière TUNIC, Chicory: A Colorful Tale et Night in the Woods est fier d’annoncer que son nouveau jeu I Was A Teenage Exocolonist est disponible dès aujourd’hui, le 25 août, sur PlayStation 4, PlayStation 5, et Nintendo Switch, ainsi que sur PC, Mac et Linux sur Steam, Humble, Epic Games Store et itch.io au prix de 24,99 $/23,99€/£21,59.

Développé par Northway Games, I Was A Teenage Exocolonist vous demandera d’être prêts à passer vos années d’adolescence sur une planète extra-terrestre dans ce RPG narratif comprenant des combats de cartes. Explorez, grandissez et vivez vos premiers émois. Les choix que vous faites et les capacités que vous maitrisez pendant dix ans vont déterminer le fil de votre vie et la survie de votre colonie.

« C’est le jour de la sortie ! L’équipe et moi-même attendions avec impatience d’ouvrir les portes et d’inviter tout le monde à venir explorer notre magnifique planète Vertumna », déclare Sarah Northway, responsable de la conception et de la réalisation du jeu chez Northway Games. « J’espère que vous trouverez ce jeu aussi charmant, passionnant, émouvant et amusant que nous, et j’ai hâte de savoir quel genre de Teenage Exocolonist vous serez. Vertumna vous attend ! »

Les caractéristiques de I Was A Teenage Exocolonist sont :

Utilisez les souvenirs de vos vies passées pour explorer les plus de 800 événements qui composent l’histoire.

Découvrez plus de 250 cartes de combat alors que vous grandissez sur une planète étrangère.

Jouez votre meilleure main dans les rencontres défi pour réussir votre test de maths ou vous échapper d’un snapbladder sauvage.

Faites-vous des amis, disputez-vous avec vos parents, allez à des rendez-vous, tombez amoureux et sauvez la colonie.

29 fins très différentes en fonction des choix que vous faites chaque mois.

Choisis parmi 25 métiers de la colonie, comme celui de commis de dépôt ou celui d’arpenteur de la vallée.

Développez 15 compétences, dont la bravoure, la résistance, l’organisation et l’empathie.

Apprenez à connaître 10 personnages fréquentables, dont un garçon-chien, des extraterrestres, des politiciens sexy et des tueurs au sang froid.