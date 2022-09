Voici le top des ventes de la semaine (du 22 au 28 aout 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Quatre sorties majeures cette semaines sur les consoles Playstation, qui squattent donc le top des ventes pour cette fois, même si les chiffres ne sont pas importants. Earth Defense Force 6 fait moins bien que l’opus 5 et 2025, en cumulé Ps4/Ps5. Soul Hackers 2, qu’on espère sur Nintendo Switch, se viande complétement pour un lancement presque anodin vu l’ampleur de la série de nos jours. Saints Row a le mérite d’exister, SD Gundam: Battle Alliance cartonne … sur Nintendo Switch mais c’est quand même l’un des pires lancement pour la série.

01./00. [PS4] Earth Defense Force 6 <ACT> (D3Publisher) {2022.08.25} (¥8.164) – 68.341 / NEW

02./00. [NSW] SD Gundam: Battle Alliance <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.08.25} (¥7.980) – 38.634 / NEW

03./00. [PS4] Soul Hackers 2 # <RPG> (Atlus) {2022.08.25} (¥8.980) – 31.604 / NEW

04./00. [PS5] Earth Defense Force 6 <ACT> (D3Publisher) {2022.08.25} (¥8.164) – 24.363 / NEW

05./00. [PS5] Soul Hackers 2 # <RPG> (Atlus) {2022.08.25} (¥8.980) – 20.257 / NEW

06./00. [PS4] SD Gundam: Battle Alliance <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.08.25} (¥7.980) – 17.950 / NEW

07./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.644 / 4.802.581 (-27%)

08./01. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 10.576 / 706.637 (-43%)

09./00. [PS4] Saints Row # <ACT> (Koch Media) {2022.08.23} (¥7.280) – 10.013 / NEW

10./00. [PS5] SD Gundam: Battle Alliance <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.08.25} (¥7.980) – 9.625 / NEW

Côté hardware, la Ps5 gagne un petit boost avec les 4 grosses sorties, mais c’est loin d’être suffisant surtout quand on voit le jump de la Nintendo Switch qui double presque son score sans aucune sortie majeure (sauf la Nintendo Switch Splatoon 3 OLED). Et dire que le jeu Splatoon 3 arrive la semaine prochaine…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 113.530 | 58.396 | 63.254 | 2.878.418 | 3.650.230 | 25.797.919 | | PS5 # | 25.109 | 15.655 | 20.154 | 668.010 | 740.431 | 1.891.345 | | XBS # | 16.726 | 9.820 | 5.669 | 189.616 | 51.872 | 318.274 | | 3DS # | 130 | 152 | 509 | 9.254 | 20.549 | 24.596.702 | | PS4 # | 15 | 13 | 2.067 | 618 | 90.824 | 9.395.562 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 155.510 | 84.036 | 91.653 | 3.745.916 | 4.553.906 | 63.188.352 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 21.628 | 14.609 | 17.852 | 599.907 | 625.219 | 1.629.033 | | PS5DE | 3.481 | 1.046 | 2.302 | 68.103 | 115.212 | 262.312 | | XBS X | 10.044 | 4.836 | 2.848 | 81.284 | 32.065 | 154.575 | | XBS S | 6.682 | 4.984 | 2.821 | 108.332 | 19.807 | 163.699 | |NSWOLED| 87.321 | 31.275 | | 1.539.014 | | 2.311.142 | | NSW L | 8.651 | 11.133 | 10.766 | 459.949 | 958.859 | 4.870.733 | | NSW | 17.558 | 15.988 | 52.488 | 879.455 | 2.691.371 | 18.616.044 | | PS4 | 15 | 13 | 2.067 | 618 | 90.600 | 7.819.839 | |n-2DSLL| 130 | 152 | 509 | 9.254 | 20.549 | 1.201.757 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+