L’équipe de Square-Enix a informé Weekly Famitsu que le développement du très attendu et nouvellement annoncé Octopath Traveler II est maintenant terminé à 90%.

La société japonaise a ajouté que l’équipe de développement est actuellement dans la dernière ligne droite, ce qui signifie qu’il est très probable que le jeu sera prêt à être lancé le 24 février 2023. Square-Enix a conclu en disant qu’ils partageront plus d’informations sur ce JRPG visuellement époustouflant à une date ultérieure.

Nous sommes ravis d’annoncer enfin à tous que le développement d’Octopath Traveler II est terminé à 90%. Nous sommes actuellement dans la dernière ligne droite, nous vous demandons donc de patienter encore un peu. Gardez l’œil ouvert pour de plus amples informations à une date ultérieure.

Ce jeu est un tout nouveau RPG, le deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde. Cette suite promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais.

Dans le monde de Solistia, l’histoire de huit nouveaux voyageurs commence dans une époque différente. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Toutes ces décisions dépendront de vous. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend…

Choisissez un personnage parmi huit nouveaux voyageurs aux origines, motivations et talents complètement différents.

La HD-2D, qui mêle un style d’art rétro pixelisé à la 3D, revient dans ce volet, améliorée et plus belle que jamais.

L’histoire se déroule à Solistia, où cohabitent diverses cultures pendant une ère d’essor technologique et industriel. Tout au long de vos aventures, vous pourrez observer de nombreux détails changer selon le moment de la journée.

Chaque voyageur possède ses propres actions spéciales pour l’aider durant son périple. Il lui sera possible de se battre en duel, d’obtenir des objets, ou même d’inviter les habitants locaux à l’accompagner pour un bout de chemin. Ces décisions reposent toutes sur vos épaules.

Les mécaniques de jeu familières du premier opus sont toujours présentes : le système de classes et d’aptitudes qui vous permettront d’améliorer votre personnage à votre guise, ainsi que le système de faille et d’exaltation lors des combats… Par ailleurs, de toutes nouvelles mécaniques inédites ont également été ajoutées à ce second volet !

