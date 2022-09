Disney Speedstorm devait sortir cet été, mais arrivera finalement avant la fin de l’année…

Après avoir annoncé un pack spécial Monstres & Compagnie, incluant Bob Razowski, Randall, Célia et Sulli (mais on le savait déjà pour ce dernier).

Gameloft et Disney ont annoncé que Dingo rejoindrait également la liste des participants, après le lancement du jeu:

We are delighted to reveal that Goofy will be joining the #DisneySpeedstorm Racer roster after launch!

Make sure you've signed up on our website and have Wishlisted the game on your platform of choice so you're good to go at launchhttps://t.co/zkkvQV64u2 pic.twitter.com/ROG7pY7H4O

— Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) September 15, 2022