En marge de l’annonce de la date de sortie de Bayonetta 3 et de sa très belle édition Mascarade, Nintendo avait également annoncé le ressortie en version physique du premier jeu Bayonetta… Pourtant peu d’informations quand à une éventuelle date de sortie était parvenues jusqu’à nous…

On a enfin des nouvelles ce matin, le jeu sera disponible sur le My Nintendo Store sur la première quinzaine d’octobre.

Nous prévoyons actuellement de mettre en vente la version physique de Bayonetta au cours de la première quinzaine d’octobre, en exclusivité via le My Nintendo Store. Veuillez nous excuser pour ce retard. Restez à l’écoute pour de plus amples informations.

— Nintendo France (@NintendoFrance) September 30, 2022