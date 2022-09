Bunny Park bondit sur toutes les principales plateformes numériques et l’événement est accompagné par une toute nouvelle bande-annonce. Le jeu est maintenant disponible sur l’Epic Games Store, PlayStation®, Xbox et Nintendo Switch™.

Rotterdam, Pays-Bas – 30 septembre 2022 – SOEDESCO® lance le jeu grand public de gestion de parc Bunny Park sur l’Epic Games Store, PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™. SOEDESCO et Cozy Bee Games célèbrent la sortie d’aujourd’hui par une toute nouvelle bande-annonce. La date de sortie physique de ce jeu au poil est prévue pour novembre.

Un jeu douillet avec plein d’adorables lapins, maintenant disponible sur toutes les plateformes

Bunny Park est développé par Cozy Bee Games, c’est-à-dire par la développeuse solo et indépendante Éloïse Laroche. Bien que Bunny Park soit déjà disponible sur Steam®, Éloïse est heureuse de voir ce titre sortir également sur consoles: « Je suis très heureuse de voir qu’un paisible jeu de construction de parc fasse écho chez tant de personnes ! J’aime voir les parcs créés par tous les joueurs jusqu’alors et j’espère que le jeu sortant sur consoles, j’en verrai encore davantage ! »

À propos de Bunny Park

Construis un ravissant parc à partir de toute une gamme de jeux et d’embellissements ! Agrandis ton parc et améliore sa note pour y attirer de nouveaux lapins. Caresse-les bien pour qu’ils restent heureux, mais ne les réveille quand même pas ! Chaque lapin aura ses propres personnalité et préférences. Ramène-les tous à la maison !

Contenu Construis et décore ton propre parc

Prodigue des caresses et des gourmandises à tes lapins

Conçois un parc à la fois populaire, joli, et où il fait bon vivre

Termine toute ta collection de lapins