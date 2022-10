Le jeu Metroidvania GRIME était censé sortir sur Nintendo Switch au cours de l’été, mais cela ne s’est pas produit.

Cependant, à partir d’aujourd’hui, la version Switch du jeu a été officiellement classée à Taïwan, aux côtés des versions PS4 et PS5. Espérons que cela signifie que le jeu se rapproche d’une date de sortie.

Un matériau inhabituel s’effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier s’ouvre à vous. Votre défi sera de survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, parez et absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs aspects contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois. GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d’améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu’il existe plus d’une façon de détruire un ennemi.