Oyez, oyez ! Le royaume court un grave danger ! Kidnappés par un dragon maléfique, ses héritiers potentiels désespèrent qu’un énième prétendant, enfin, parvienne à les délivrer du château dans lequel l’affreux saurien a élu domicile… Et si c’était vous, ce bretteur de légende ?

Les 8 merveilles du monde

Action roguelike en 3D, Tower Princess consiste comme le veut le genre, à reprendre depuis ses prémices votre conquête du château si par malheur, vous passez de vie à trépas. Vous conservez cependant certaines améliorations, ainsi que ceux déjà secourus, parmi les huits dauphins dans le besoin – sachant que la princesse inaugurale, qui conclut le tuto, ne vous en fera pas trop baver.

L’originalité du titre réside en effet dans les capacités spéciales que vous octroient, rejoignant votre écurie, les royaux embastillés sitôt libérés, en fonction de celui que vous aurez choisi avec d’autant plus de soin, que vous ne pouvez changer de partenaire en cours de run.

L’affreux lézard s’étant emparé de l’ensemble des candidats à la couronne, la diversité ne manque pas depuis l’infante kobold jusqu’au beau gosse de service, en passant par les vampires, les zombies, l’incontournable princesse de contes de fée et deux autres gusses à découvrir.

Tout est dans le style

Au départ d’une nouvelle expédition, deux chevaliers aux noms et statistiques variables (PV, Attaque et Déplacement) s’offrent à vous, ainsi que deux styles de jeu, à l’épée ou au fusil ; de quoi contenter le plus grand nombre ! Le choix que vous arrêtez n’a toutefois rien de définitif puisqu’en cas de mort prématurée, de nouveaux héros vous sont soumis dans la foulée.

Quant au château, sa génération procédurale déçoit, consistant la plupart du temps en un simple réagencement des salles qu’après quelques heures d’âpres combats, vous finissez par connaître sur le bout des doigts, pièges et ennemis compris. La lassitude guette.

Silence, moteur, action !

Le gameplay, en ce qui le concerne, ne bouscule pas les codes du jeu d’action, à savoir tâcher de se mouvoir dans un environnement en 3D truffé de chausse-trappes et autres adversaires à annihiler en usant sans en abuser, délai de récupération oblige, des techniques spécifiques à votre compagnon d’infortune, mais aussi à l’arme sélectionnée.

Les 8 détenus affranchis (en une seule et même run, donc), il vous faut, issue classique, occire l’hôte des lieux. À noter qu’en témoignage de sa gratitude, chacun des VIP auxquels vous avez porté assistance vous gratifie d’un jeton utilisable afin d’améliorer vos attributs de base, et ce de manière permanente.

On n’ira pas s’en plaindre tant la faune locale, même de moindre envergure, fait relativement mal. Assurément, l’esquive n’aura plus de secret pour vous. L’écran de game over non plus, alors qu’au début 3 coups suffisent à vous mettre à terre. Tapies dans l’ombre, néanmoins, d’autres créatures plus retorses encore, attendent patiemment leur heure… À moins que le framerate, fluctuant, ne les stoppe net.

Mayday, Mayday, Switch en PLS

Car Tower Princess, certes agréable à l’œil et graphiquement coloré, pêche et pas qu’un peu, par sa fluidité capricieuse quand le genre exige, pourtant, une réactivité de tous les instants.

Beaucoup trop souvent, le jeu saccade au cœur de la mêlée. Se fige à l’élimination d’un ennemi. À peine perceptible, handicapant malgré tout, l’input lag dans les commandes – du nom de cet insupportable délai à parfois se manifester entre le moment où vous pressez le bouton sur la manette, et l’exécution effective de l’action à l’écran – ajoute encore à l’exaspération.

C’est finalement l’avatar qui sauve la mise, ses contours soulignés d’un épais trait noir façon cel shading concourant à le distinguer visuellement de la pagaille alentour, bien qu’au regard des décors de facture plus classique, le contraste généré ne s’avère pas des plus heureux. Un naufrage technique, à ce menu détail près !

Conclusion 3 /10 Rompant avec le dogme de la plante verte, l'inerte demoiselle en détresse, Tower Princess cherchait à pimenter l'ordinaire. Rattrapée par sa technique aux fraises, cette version Switch gâche toutefois un potentiel déjà plombé par la grande redondance des salles traversées. Dans ces conditions, comment s'étonner du scénario postulant qu'il ne s'est jusqu'à présent trouvé aucun aspirant chevalier, pour mener à son terme l'expédition ? LES PLUS Des graphismes colorés pas déplaisants…

Une idée de base assez originale LES MOINS … quoique basiques

Le manque criant de diversité des pièces visitées

Une bande-son complètement transparente

Seulement 2 armes à disposition
Une technique à la ramasse

