Moonscars est présenté comme un Soulslike 2D brutal, ce qui signifie un jeu avec un gameplay difficile et exigeant où la mort de votre personnage est un passage obligé afin de l’améliorer encore et toujours.

Vous incarnez donc Irma la grise, une guerrière immaculée qui a été submergée par de nombreux ennemis et blessée grièvement. Elle se réveille avec une faim intenable qui la tiraille sans comprendre pourquoi. Elle se rendra vite compte que la seule façon de se rassasier sera d’absorber de l’ichor, une substance qu’elle récoltera en tuant les ennemis dans le jeu. L’ichor représente l’âme sous forme liquide. Cela la soulage temporairement, mais ne suffira pas à la soigner. La seule façon de le faire est de créer un moule d’elle-même. Il s’agit d’un réceptacle d’argile, animé par son ichor. Elle abandonne donc son corps d’immaculée et débute l’aventure dans cette drôle de configuration.

Un univers sombre, brutal et original

L’univers du jeu est sombre et brutal, où le joueur comme l’héroïne ne comprennent pas de prime abord tous les événements qui se déroulent sous leurs yeux. Il faut dire que la narration est relativement présente, mais reste vraiment très cryptique. L’univers inventé de toute part est très complet, mais fait beaucoup de références à des termes ou des personnages que l’on a souvent du mal à comprendre. Il faut s’accrocher pour appréhender l’ensemble de l’univers. Au fur et à mesure de l’histoire, on découvre que les personnages du jeu sont en fait des êtres faits à partir d’argile, animés par l’ichor, une âme humaine.

Les argiléens, dont Irma la grise maintenant, sont donc des pantins animés par une âme et qui ont été créés par le Sculpteur, une sorte de dieu. Le but du jeu sera donc de retrouver le Sculpteur pour qu’Irma la grise puisse comprendre le but de son existence et les agissements de ce dieu.

Un gameplay à la hauteur ?

Comme tout bon Soulslike qui se respecte, le gameplay se doit donc d’être simple à prendre en main tout en étant exigeant. Pour ce faire, Irma la grise dispose d’une agilité et d’une réactivité à la hauteur de ces besoins.

Les mouvements à disposition sont une attaque rapide à l’épée, une attaque spéciale liée à une arme, une esquive, un contre et 2 sorts qui peuvent être modifiés. On est donc en terrain connu et il faut dire que cela fonctionne très bien.

Irma la grise dispose d’une jauge de vie (rouge) et d’une jauge d’ichor (blanche) qui va servir à se soigner et utiliser des sorts. Cette double utilisation de l’ichor est intéressante car il faudra gérer avec parcimonie le fait d’utiliser des sorts ou de se soigner. La seule façon de remplir cette jauge est de tuer des ennemis, ce qui nécessitera parfois d’être agressif dans le seul but de se soigner. Lorsque vous tuez des ennemis, vous récupérez aussi de la poudre d’os, qui sera utilisée pour améliorer votre personnage. Ces améliorations devront être effectuées en trouvant des miroirs des ténèbres. L’utilisation d’un miroir des ténèbres vous soignera intégralement mais fera aussi réapparaître tous les ennemis. Ils servent aussi de point de sauvegarde.

Contrairement à d’autres jeux du genre, l’amélioration de votre personnage ne passera pas par des niveaux, mais par un arbre de compétences qui débloquera des techniques de plus en plus puissantes. Comme vous pouvez l’imaginer, il faudra une quantité de poudre d’os de plus en plus grande pour avancer dans l’arbre de compétences. Irma la grise peut néanmoins avoir plus de vie et d’ichor en trouvant les objets adéquats lors de l’exploration.

Elle a à sa disposition une épée pour des attaques rapides, mais peut néanmoins trouver des armes spéciales : une grande épée, une lance ou un marteau. Chaque arme spéciale dispose d’une attaque spécifique, qui est seulement soumise à un délai de récupération entre 2 utilisations. L’arme spéciale peut donc être utilisée même si vous n’avez plus d’ichor à disposition, ce qui vous sauvera plus d’une fois durant la progression.

Même si l’ensemble des mécaniques du jeu est attendu en tant que Soulslike, Moonscars introduit néanmoins 2 nouvelles mécaniques intéressantes : le niveau de malveillance et la faim lunaire.

Le niveau de malveillance est une jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous tuez des ennemis. Une fois celle-ci remplie, vous aurez le choix d’activer un bonus parmi 3 choix à chaque fois. Ces bonus peuvent être de plusieurs types : les afflictions infligées aux ennemis qui durent plus longtemps, de meilleurs soins, une meilleure attaque, etc… Ces bonus ne sont cependant actifs que tant que vous survivez. Lorsque vous mourez, ils disparaissent totalement et il faudra recommencer le remplissage de la jauge de malveillance.

La 2e mécanique inédite du jeu, la faim lunaire, est certes originale, mais peut s’avérer très handicapante. Durant votre progression, les niveaux sont baignés par la lumière blanche de la lune. Si vous mourez trop de fois, la lune deviendra rouge et tous les ennemis seront bien plus forts et résistants. La seule façon d’apaiser la lune est d’offrir un objet appelé ganglion lors de l’utilisation d’un miroir des ténèbres. Les ganglions servent aussi à débloquer des techniques puissantes, mais sont vraiment rares dans le jeu. Il est donc parfois frustrant de les utiliser simplement pour retrouver une difficulté « acceptable ». Nous abordons là un point critique de ce Moonscars, sa difficulté.

Un apprentissage dans la douleur

Comme nous l’avons évoqué plus haut, un Soulslike digne de ce nom est, sans aucun doute difficile et exigeant. Le moins que l’on puisse dire est que Moonscars semble parfaitement rentrer dans ce critère.

Le jeu est facile à prendre en main du fait de ses mécaniques à disposition mais les ennemis, même les plus basiques, nécessitent une attention de tous les instants. Ceux-ci n’hésiteront pas à mettre à mal votre barre de vie dès le début du jeu. Si vous mourez, vous perdrez toute votre poudre d’os et vous réapparaîtrez au dernier miroir des ténèbres activé. Il vous faudra revenir sur le lieu de votre mort pour récupérer la poudre d’os sur votre tombeau. Si vous mourez avant de l’avoir récupéré, elle est définitivement perdue.

Durant l’exploration, vous rencontrerez de nombreux boss et la mémorisation de leurs attaques peut nécessiter plusieurs essais. Il faut cependant souligner que les boss ne disposent que de peu d’attaques différentes. Si vous êtes un habitué du genre, cela ne vous posera que peu de problèmes.

Même lorsque vous trouvez un miroir des ténèbres, signe de sauvegarde et de repos, le jeu trouve toujours le moyen de mettre à mal le joueur. En effet, lorsque vous activez un miroir des ténèbres pour la première fois, vous perdez votre technique spéciale avant d’apparaître dans le hub du jeu. Celui-ci accueillera plusieurs PNJ au fil de votre aventure qui vous permettront de débloquer des talismans afin d’acquérir de nouveaux mouvements ou de revendre certains objets contre de la poudre d’os. Une fois vos emplettes terminées, lorsque vous traversez le miroir des ténèbres pour revenir dans le monde, le seul moyen de récupérer votre attaque spéciale est d’affronter le double d’Irma la grise, qui dispose de tous les mouvements et techniques que vous possédiez en entrant dans le miroir des ténèbres. Il faut être vraiment très réactif car elle est aussi agile que vous et très agressive. Si vous mourez en l’affrontant, vous perdez votre poudre d’os, comme pour n’importe quel ennemi. Il est donc nécessaire d’être encore plus vigilant dans ces combats, car il est très facile de perdre sa poudre d’os bêtement.

Tous ces éléments font que l’apprentissage se fait dans la douleur. Ajoutez à cela la faim lunaire qui vous pénalise encore plus et vous comprendrez que le jeu puisse en décourager plus d’un.

Cependant, une fois ce cap passé, le jeu devient particulièrement jouissif. Cela est vraiment plaisant de contrer et maîtriser les ennemis qui nous posaient problème quelques heures auparavant. En revanche, certains joueurs n’auront certainement pas la patience d’atteindre ce cap.

L’exploration se fait principalement de manière horizontale avec parfois un peu de verticalité. Le jeu est donc un savant mélange de plate-forme dans des zones interconnectées. Des raccourcis permettent de naviguer d’une zone à l’autre au fur et à mesure de la progression. Les miroirs des ténèbres servent aussi de point de téléportation. Une carte des lieux que vous visitez se complète au fur et à mesure. Celle-ci est basique, mais reste utile pour se repérer, même s’il n’est jamais vraiment nécessaire de la consulter. La progression se fait de manière logique et on ne se trouve jamais perdu.

L’art visuel du jeu est vraiment très joli. Les décors en pixel art sont principalement dans des déclinaisons de gris, mais les touches de couleur comme les attaques spéciales ou l’indicateur pour dire que les ennemis vont attaquer ressortent particulièrement bien. Les animations sont quant à elles excellentes. Irma la grise virevolte avec une grâce brutale et répond au doigt et à l’œil.

L’environnement sonore est discret mais les bruitages sont toujours employés à bon escient.

Conclusion 7.8 /10 Moonscars est donc un jeu qui remplit clairement son objectif en nous proposant une aventure exigeante dans des environnements en pixel art qui sont très plaisants à regarder, même si le thème de l'univers est très sombre. La réactivité du personnage est très plaisante et le jeu n'est jamais pris en défaut techniquement. Il saura combler les joueurs en attente de défi, mais pourra en laisser certains frustrés à cause de sa difficulté. On lui reprochera cependant sa narration un peu ampoulée qui est difficile à suivre et des textes vraiment trop petits quand on joue en mode portable. LES PLUS Des décors en pixel art vraiment beaux
Des animations visuellement très réussies
Un gameplay complet et intéressant
Un univers sombre mais attrayant
Une fluidité à toute épreuve LES MOINS Une narration cryptique et alambiquée
Une difficulté qui pourra en rebuter certains joueurs

Un univers sombre mais attrayant Une fluidité à toute épreuve LES MOINS Une narration cryptique et alambiquée
Une difficulté qui pourra en rebuter certains joueurs

