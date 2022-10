Nintendo vient de lancer des promotions « Essayez avant d’acheter » (en gros des jeux en promotions avec une démo déjà disponible) sur l’eShop de la Switch.

En dehors de Metroid qui est au plus bas prix jamais atteint pour le moment, il y a d'autres jeux tels que Triangle Strategy, ARMS, Klonoa Phantasy Reverie Series, Miitopia, WarioWare : Get It Together !, Yoshi's Crafted World, et plus encore. Certaines de ces promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ape Out – $3.74 (prix de base: $14.99)

– ARMS – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Automachef – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Blue Reflection: Second Light – $35.99 (prix de base: $59.99)

– BoxBoy! + BoxGirl! – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Card Shark – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Deadcraft – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Dynasty Warriors 9 Empires – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Fitness Boxing 2 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Kirby Fighters 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Metroid Dread – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Miitopia – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Ori and the Blind Forest – $9.99 (prix de base: $19.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Planet Alpha – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Research and Destroy – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max: Beyond Time & Space – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max Save the World – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Spiritfarer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Sushi Striker – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Triangle Strategy – $41.99 (prix de base: $59.99)

– WarioWare: Get It Together! – $34.99 (prix de base: $49.99)

– What the Golf? – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Yoshi’s Crafted World – $41.99 (prix de base: $59.99)