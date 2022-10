Plongez dans le monde de Star Trek: Prodigy avec cette toute nouvelle aventure en compagnie de l’équipage du Protostar

Lyon, France – Le 14 octobre 2022 – Outright Games, le leader du divertissement interactif familial, en collaboration avec Paramount Consumer Products et Nickelodeon, lance aujourd’hui Star Trek Prodigy: Supernova. Basé sur la série animée originale Star Trek: Prodigy de Paramount+, ce jeu vidéo d’action-aventure est le tout premier jeu vidéo Star Trek à destination des familles. Star Trek Prodigy: Supernova est disponible dès maintenant sur PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S, et Steam.

Après que l’U.S.S Protostar ait détecté d’étranges relevés provenant d’une étoile mourante, le téléporteur dysfonctionne et disperse l’équipage à travers l’univers. Dans une course contre la montre, Dal R’El et Gwyndala doivent non seulement sauver leurs compagnons Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf, mais aussi leur vaisseau, d’un nouvel ennemi mortel et de tout un système planétaire avant que tout ne soit détruit par une supernova !

Surveillez le nouvel ennemi mortel et son armée de robots qui usera de tous les moyens pour détruire le Protostar et modifier le cours de l’histoire ! Il faudra également surveiller l’hologramme Janeway qui dévoile à Dal et Gwyn les méthodes de la Fédération.

Incarnez Dal R’El et Gwyndala en solo ou en coopération jusqu’à 2 joueurs pour explorer les nouveaux mondes extraterrestres d’Orisi, Mirios et Taresse, et y rencontrer leurs habitants aliens. Apprenez-en plus sur la culture de cette civilisation inconnue et découvrez leur secrets. Naviguez dans les différents environnements hostiles des planètes en résolvant des énigmes, des défis et des mystères.

Basé sur la série animée à succès Stat Trek: Prodigy, développée par les lauréats de l’Emmy® Award Kevin et Dan Hageman (“Trollhunters » et“Ninjago”), cette série est la première série Star Trek à destination des plus jeunes. La série suit les aventures d’un équipage hétéroclite de jeunes extraterrestres qui doivent apprendre à travailler ensemble tout en naviguant dans l’immensité de la galaxie à la recherche d’un avenir meilleur.

La série met en vedette Brett Grey dans le rôle de Dal, Ella Purnell dans celui de Gwyn, Rylee Alazraqui en tant que Rok-Tahk, Angus Imrie dans celui de Zero, Jason Mantzoukas dans celui de Jankom Pog et Dee Bradley Baker en tant que Murf. Kate Mulgrew fait aussi son retour dans la franchise dans le rôle de l’emblématique Capitaine Kathryn Janeway. Produit par Nickelodeon Animation et CBS’ Eye Animation Productions, Star Trek: Prodigy est disponible en streaming sur Paramount+. La première saison est en cours de déploiement en Europe sur l’année 2022.

Terry Malham, CEO de Outright Games a déclaré “ce fut un immense plaisir de travailler avec Paramount et Nickelodeon pour créer un jeu qui donne vie à une marque aussi influente et importante pour la culture populaire de Star Trek. Créer le tout premier jeu familial Star Trek a été un nouveau défi passionnant pour nous et nous sommes sûrs qu’avec ce titre, nous avons créé quelque chose que les anciens et nouveaux fans de Star Trek pourront apprécier ensemble”.

Star Trek Prodigy: Supernova est dès maintenant disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S, et Steam.