En ce début d’année, Furyu proposait aux joueurs occidentaux de gouter au produit de leur collaboration avec le studio Lancarse et d’anciens développeurs de la série Shin Megami Tensei. Nous vous avions proposé un test du jeu nommé Monark, test que nous vous laissons retrouver ici. Nous sommes désormais un an après la sortie du jeu au Japon et le producer Hayashi Fuyuki se permet un commentaire sur le site officiel japonais du jeu accompagné d’une petite illustration de so-bin. Nous n’allons pas traduire le commentaire mais le producer Hayashi révèle que Monark a dépassé les 100 000 ventes à travers le monde durant son premier semestre de commercialisation et qu’il performe encore aujourd’hui à un rythme bien plus élevé que les objectifs prévus. Ainsi, sans atteindre des chiffres similaire à de gros ténor du JRPG, sans même atteindre les chiffres de nombreuses autres productions de plus petite ampleur, Monark est semble-t-il un succès à son échelle pour Furyu et Lancarse. Une bonne nouvelle qui permet au studio de ce tourner vers l’avenir. Nous vous laissons ci-dessous l’illustration des 1 an du jeu.

Articles similaires