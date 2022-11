Sonic Frontiers est disponible depuis hier (8 Novembre) sur tous les supports. En attendant notre test de la version Nintendo Switch (qui ne saurait tarder !) nous vous proposons de regarder ce petit comparatif vidéo réalisé par les habitués de GameXplain.

Vous constatez que visuellement le titre est un peu plus « flou » sur Nintendo Switch et que le popping est quand même assez présent (mais il l’est également sur PS5 !). Ils notent tout de même que le jeu a une résolution max de 720p et un framerate à 30 fps sur la console hybride de Nintendo !

On vous laisse juger en vidéo, juste là: