Paris, le 10 novembre 2022 – Avec plus de 9 millions d’unités vendues, DRAGON BALL XENOVERSE 2, qui fête son 6e anniversaire, propose encore du contenu inédit. Dès aujourd’hui, vous pouvez ainsi profiter du nouveau contenu inspiré du film DRAGON BALL SUPER Super Hero.

Les deux nouveaux androïdes Gamma 1 et Gamma 2 se jettent dans la mêlée aux côtés de Gohan dans sa nouvelle version issue du film. En complément de ces trois personnages, le pack Héros de la Justice 1 propose 4 nouvelles quêtes parallèles, 4 costumes inédits, de nouveaux écrans de chargement et 7 techniques de Gamma 1 et Gamma 2 pour les avatars des joueurs.

Cette mise à jour inclut également du contenu gratuit : costumes, accessoires, doubles attaques ultimes, Super âmes, quêtes de raid, figurines Hero Colosseum et illustrations d’écran de chargement.

Le pack Héros de la Justice 1 est disponible dans les boutiques numériques et dans le Set de Pack Héros de la Justice qui contiendra un autre DLC dévoilé ultérieurement. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et il est compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S.