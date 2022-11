Dans les années 90, débarquent de drôles de petites bestioles, avec des yeux énormes, et des couleurs fluos (voire carrément des paillettes !) Ce joyeux petit univers dédié à l’animal avec un accent sur la mignonnerie que nous laisserons libre à chacun de juger, a fait fureur auprès des plus jeunes et se retrouve encore aisément dans les magasins de jouets de nos jours. L’eshop n’est pas en reste et propose sa petite collection de softs dédiés. A commencer par Pet Shop Snacks, dont nous allons vous causer ce jour.

Développé et édité par Baltoro Games, Pet Shop Snacks est un jeu traditionnel de cuisine rapide comme il est fréquent d’en croiser aussi bien sur console que sur mobile. Afin de coller parfaitement à la licence, il ne sera pas question ici de faire des hamburgers et des sodas, mais plutôt de la viande grillée (oui bon…) et des grands verres de lait (oui bon, le lactose… passons !).

Le resto des petits animaux

Le soft ne s’embarrasse guère d’une véritable mise en scène. Le joueur est rapidement plongé dans la cuisine, avec tout le nécessaire pour commencer les premiers plats. A sa droite, le contenant des saucisses, à sa gauche la machine à lait. La prise en main est très rapide, et nous vous recommandons (très) fortement d’user du tactile tout au long de la partie. En effet, cette gamme de jeux demande de la rapidité et de la dextérité : nettement plus accessible directement du bout des doigts.

La réactivité est bonne et il est simple de faire cuire sa viande avant de la servir. Les ingrédients et le principe sont exactement le même qu’à l’accoutumée : attention à ne pas faire brûler la viande ou encore à faire déborder le verre de lait. Le joueur est ainsi invité à conserver un œil partout.

Chaque niveau comporte un objectif financier à atteindre : ce dernier est souligné sous la forme d’une barre avec les 3 étoiles à atteindre au sommet de l’écran de jeu. Plus vous empochez d’argent, plus vous vous rapprochez de vos objectifs. De part et d’autre se trouvent aussi de multiples informations importantes, notamment le nombre de clients restants avant la fermeture de votre petit restaurant. En effet, chaque niveau comporte un nombre restreint d’animaux à servir et cela pendant une durée limitée. Et surtout, n’oubliez pas de ramasser les pièces qui traînent sur le comptoir…

Au fil de votre avancée dans les niveaux, de nouveaux ingrédients viennent s’ajouter à la carte du menu. Bientôt, vos viandes s’accompagneront de… qu’est-ce donc ? De croquettes rouges, jaunes ou vertes, ou encore d’un simili de carottes râpées ou de betteraves. Les commandes seront ainsi de plus en plus complexes, avec une multitude d’ingrédients à adjoindre à la commande.

Afin de vous aider dans votre tâche, il est possible de dépenser l’argent gagné au sein d’une boutique se divisant en deux : l’une dédiée à la cuisine et l’autre à la décoration. Si cette toute dernière ne présente pas grand intérêt si ce n’est changer quelques détails graphiques, il vous sera nécessaire d’acheter différentes améliorations culinaires. Ainsi, vous pourrez disposer de davantage de poêles pour faire cuire vos viandes, ou encore d’une machine à lait plus performante, voire même carrément automatique. Et si vous augmentiez un peu la qualité de vos ingrédients afin de vendre vos plats un peu plus chers ?

Est-ce bien savoureux ?

Le concept du jeu est particulièrement classique, sans originalité. Par ailleurs, la difficulté y est faible, il ne suffira que d’un court après midi aux amateurs pour atteindre la fin des 60 niveaux disponibles. Des DLC sont présents mais nécessitent un nouveau passage en caisse.

Les clients restent globalement peu nombreux et il est possible de se dépatouiller de n’importe quelle situation simplement avec une bonne organisation. Par ailleurs, des friandises permettent de rendre les animaux plus patients. Vous n’avez ainsi aucune excuse pour ne pas remporter la victoire !

Le manque de dynamisme général du soft pourrait bien frustrer les adultes… les plus jeunes, en revanche, pourront faire leurs premières armes sur ce type de jeu sans grande difficulté, dans un univers plein de couleurs.

Pet Shop Snacks est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ. Le soft est souvent en promotion pour moins de 1 euro.

Le saviez vous ?

Nous vous parlions en tête de ce test du lait pour les chats. Malgré une idée commune, il n’est pas recommandé de donner du lait à nos petits félins. En effet, une fois adultes, ces derniers ne disposent plus de l’enzyme (la lactase) permettant de digérer le lactose. La consommation de lait peut alors leur occasionner des maux de ventre et un désordre intestinal plus ou moins prononcé.

Conclusion 5.3 /10 Pet Shop Snacks est un jeu de service en cuisine traditionnel, avec tous les ingrédients typiques, dépourvu d'originalité. Sa prise en main est bonne, le mode tactile est réactif et agréable à utiliser. Les 60 niveaux du soft seront rapidement conquis par les amateurs... Ainsi, le soft s'adresse avant tout aux plus jeunes qui seront heureux de s'initier à ce type de jeu dans l'univers de leurs petits animaux aux gros yeux. LES PLUS Bonne prise en main (en mode tactile).

Univers mignon pour qui aime ces bestioles.

Accessible aux plus jeunes. LES MOINS Aucune originalité.

Aucune originalité. Améliorations pas bien fofolles...

