Lorsque nous sommes encore bambins, certains métiers peuvent parfois nous émouvoir plus que d’autres, et faire ressortir des personnalités singulières par l’expression de certains tableaux. Dans ce registre, le métier de fleuriste s’insère parfaitement et afin de combler le manque de toutes celles et ceux qui regrettent de ne pas avoir dédié leur vie à celui du doux parfum des fleurs, Cool Small Games a pensé à eux…

Édité par Cool Small Games, My Fantastic Florist est un petit jeu de rapidité au sein d’une boutique de fleurs (ou autres…). L’objectif y est simple : servir convenablement les clients qui se présentent à la caisse afin de pouvoir engranger quelques bénéfices, qui eux-mêmes pourront être injectés dans les améliorations du magasin.

Flower Power

Le joueur est aussitôt plongé dans le vif du sujet. Les niveaux se présentent sous la forme d’une journée chronométrée au cours de laquelle un certain nombre de clients se rendent au sein de la boutique afin d’y faire quelques emplettes. Le joueur tient le rôle du fleuriste et se doit de répondre à leurs requêtes. Néanmoins, n’espérez guère réaliser quelques jolis bouquets ou autres compositions florales… ici, l’idée est avant tout de jouer sur la rapidité, dans un contexte floral.

Ainsi, sur la droite se présentent deux fleurs à faire pousser (et cela nous a d’emblée semblé long). Non loin de là, de quoi faire quelques tasses de thé. De l’autre côté de votre zone de travail se logent d’office quelques cadeaux pour faire patienter vos clients. Au fil de votre progression dans l’aventure, quelques compléments à la vente viendront s’ajouter à votre boutique afin d’élargir le panel disponible pour vos clients.

Les clients, parlons-en. Ces derniers, quelques fées et autres lutins, peuvent rapidement manquer de patience… leurs degrés de satisfaction trône en couleur de fond de leur commande. Cet univers féérique pourrait bien séduire les plus jeunes, tout autant que l’ensemble des graphismes qui, bien que très simples, ne manquent pas de couleurs. Néanmoins, la Nintendo Switch est assurément capable de bien mieux…

Quelques précautions sont à prendre au-delà du respect des commandes de vos clients : les fleurs ont notamment tendance à faner si vous n’y prenez pas garde et les laissez trop longtemps dans le pot de culture. Aussi, il faudra rester méticuleux quant à leur coloration… une fleur bleue ne ravira aucunement le client en quête d’une fleur jaune !

Votre réussite est mesurée grâce à l’argent que vous récoltez après avoir servi vos multiples clients. Plus vous empocherez de sous, plus vous débloquerez d’étoiles. Trois étoiles par niveau peuvent être débloquées.

Enfin l’argent récolté est nécessaire à l’achat d’améliorations multiples au sein de votre magasin. Certains articles peuvent ainsi être de meilleure qualité et de fait vendus plus chers. Il est aussi possible d’accroître la surface de travail disponible, notamment le nombre de carrés sujets aux plantations. Une amélioration que nous vous recommandons vivement afin de ne pas devenir complètement irritable face à ces clients qui passent de copieuses commandes tandis que vous ne pouvez pas faire pousser beaucoup de fleurs… voilà bien un aspect qui a fini par franchement nous agacer au fil des niveaux traversés dans le jeu !

Rage Quit ?

My Magic Florist ne manque guère de défauts… à commencer par cette lenteur dans la pousse des fleurs. Le joueur passe ainsi de longs moments à attendre simplement que les fleurs poussent afin de servir les clients… pour un jeu de rapidité, voilà bien qui nous laisse de marbre.

Par ailleurs, et contrairement à d’autres jeux de cette gamme, nous avons rencontré régulièrement des problèmes de manipulations des fleurs. Soulignons que nous avons joué en mode tactile pour un meilleur confort de jeu. Pourtant, certaines fleurs refusaient obstinément d’être manipulées… sans raison apparente.

La disposition des fleurs elle-même peut être problématique. En effet, les deux variétés disponibles sont collées l’une à l’autre et il n’est pas toujours évident d’arriver parfaitement à les saisir… que dire lorsque la couleur s’en mêle !

Enfin, nous avons très rapidement eu l’impression de tourner en rond, avec des améliorations qui ne nous ont globalement pas emballées…

My Magic Florist est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 7 euros environ.

Le saviez-vous ?

Nous ne résistons pas à l’envie de vous livrer un peu du langage des fleurs…

Les tournesols pour la gaieté et la joie de vivre.

Les tulipes roses pour la tendresse, l’affection.

Sans oublier les roses rouges pour l’Amour et la passion.

Conclusion 4.3 /10 My Magic Florist fait partie de tous ces petits jeux rapides, invitant le joueur à prendre part à la vie de tel ou tel commerce, afin de mettre sa dextérité à l'épreuve. S'il est possible de trouver quelques petites pépites auprès de ce type de jeu, My Fantastic Florist ne coche malheureusement pas toutes les cases pour satisfaire pleinement le joueur. Ses fonctionnalités sont limitées, avec une prise en main qui manque parfois de précision. Enfin, difficile d'imaginer un fleuriste qui n'offre pas un véritable panel de fleurs distinctes à ses clients... LES PLUS Un univers mignon et coloré

Un univers mignon et coloré Adapté pour les petits et les grands. LES MOINS Une jouabilité parfois imprécise

Une jouabilité parfois imprécise Des améliorations pas bien folichonnes

Des améliorations pas bien folichonnes Un fleuriste avec si peu de fleurs... ? Détail de la note Univers graphique 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Fun 0