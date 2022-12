Le pinball… ou flipper dans notre langue de Molière, c’est tout une histoire. Énorme succès dans les années cinquante, il est remplacé trente années plus tard par les jeux-vidéos. Ce n’est qu’au milieu des années quatre-vingt-dix que le flipper retrouve un peu de sa superbe grâce… à un jeu-vidéo, 3D Pinball for Windows : Space Cadet, offert à tous les utilisateurs de Windows.

Car Mechanic Pinball est un tout petit jeu sorti le 23 octobre au prix de 4,99€. À ce prix-là, est-ce que le jeu vaut le coup ou bien est-ce une arnaque sans nom ?

Avant de débuter ce test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose pas de traduction française. Un niveau moyen d’anglais est requis pour jouer correctement.

Dans Car Mechanic Pinball, notre personnage a décidé d’abandonner l’industrie du jeu-vidéo pour aller réparer des voitures ! Après tout, les développeurs n’ont-ils pas l’habitude de réparer en permanence des choses cassées ?

Le gameplay est très simple et ne dépaysera pas les fans de flipper. Nous prenons une voiture abîmée que nous envoyons dans une « ville flipper ». La voiture devient la balle, et, pour réparer le véhicule, nous devons réussir à lancer ce dernier sur les mécaniciens jusqu’à que tous les composants soient de nouveau en état de marche.

Nous touchons de l’argent à chaque voiture réparée, avec lequel nous débloquons de nouveaux éléments, qui, à terme, permettront d’augmenter nos revenus ou bien de protéger notre voiture de la mort. À ce gameplay très classique se rajoute un détail beaucoup plus important : nous pouvons drifter à l’intérieur du flipper. Nous pouvons, grâce à ça, gérer notre voiture afin notamment de percuter les voitures ou les habitants qui se dresseraient sur notre chemin et ramener plus d’argent.

Ce drift donne aussi la possibilité de « tuner » la voiture que nous devons réparer, en tournant autour des aires de drift. Cette idée, intéressante sur le papier, est très mal exploitée dans les faits. La maniabilité est défectueuse, et le drift est impossible à réaliser convenablement. Essayer de drifter nous amène la plupart du temps vers une mort certaine, et nous préférons souvent rendre les voitures à moitié réparée quitte à gagner moins d’argent.

Le jeu, bien que divertissant au début, est très répétitif, et l’on se lasse très rapidement de ce flipper avec de belles intentions, mais trop peu maniable pour que l’on s’amuse réellement. Comme vous avez peut-être pu le sentir, les améliorations sont peut-être nombreuses dans le jeu, elles se répètent et n’apportent pas de réelle variété au gameplay. C’est peut-être le prix à payer pour un jeu à moins de cinq euros. La durée de vie est longue, mais elle est artificielle.

Le graphisme, rétro à souhait, n’est pas des plus beaux. Il n’y a qu’un seul flipper, donc un seul décor à se mettre sous la dent. La musique, elle, est dynamique et très sympa, mais comme elle est la seule du jeu, on se lasse très rapidement. La bande-son en devient casse-pied, avec ces bus qui font le french cancan et ces voitures de police qui activent leurs gyrophares dès qu’on les touche.

Il y a aussi un mode score pour les fous qui n’auraient pas peur du drift défectueux.

Conclusion 4 /10 Compliqué d’en dire plus sur Car Mechanic Pinball. Il fait malheureusement partie des jeux à moins de cinq euros, intéressant mais peu travaillé, qui vous amusera pendant une heure avant de retourner au fin fond de votre catalogue. Le drift, peu maniable, gâche totalement l’expérience. Sans ce détail, le jeu aurait pu être agréable et se targuer d’être une bonne surprise. LES PLUS C’est toujours sympa les flippers

