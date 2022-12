Une version physique de FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER -FF35th Anniversary Edition- dévoilée, les précommandes et listes d’attentes sont ouvertes

Paris, le 19 décembre – SQUARE ENIX® a révélé aujourd’hui que la célèbre série FINAL FANTASY® Pixel Remaster, uniquement disponible sur Steam® et mobile jusqu’à présent, arriverait sur PlayStation®4 (PS4™) et Nintendo Switch™ au printemps 2023. La série de remastérisations en pixel art combine toute la magie des jeux originaux et diverses améliorations tout en restant fidèle au design rétro de ces chefs-d’œuvre.

Les versions numériques des six jeux de la série FINAL FANTASY Pixel Remaster, de FINAL FANTASY à FINAL FANTASY VI, sont vendues séparément, ainsi qu’en lot. La version physique tout juste annoncée de FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER Anniversary Edition, disponible en quantité limitée, inclut :

Le coffret de produits dérivés de FINAL FANTASY I-VI COLLECTION Anniversary Edition ;

Un étui holographique bonus pour le boîtier du jeu ;

Un lot de deux vinyles contenant des musiques des jeux réarrangées et agrémenté d’une jaquette conçue par Kazuko Shibuya ;

Un artbook exclusif rempli d’illustrations des personnages de FINAL FANTASY en pixel art ;

Huit figurines stylisées des personnages en pixel art, dans des emballages avec fenêtre.

FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER -FF35th Anniversary Edition- est disponible sur la boutique SQUARE ENIX exclusivement. Les fans peuvent rejoindre les listes d’attente pour PlayStation®4, et précommander le jeu sur Nintendo Switch™.

Des listes d’attente ont également ouvert pour FINAL FANTASY I-VI COLLECTION, une édition physique séparée disponible en quantité limitée sur la boutique SQUARE ENIX uniquement. Elles se trouvent ici pour Nintendo Switch™.