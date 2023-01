En ce premier janvier, Inti Creates lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch pour bien lancer l’année.

Les soldes de janvier 2023 d’Inti Creates seront en lignes jusqu’au 16 janvier 2023.

– Azure Striker Gunvolt 3 – €23.99 (prix de base: €29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Blaster Master Zero – €4.99 (prix de base: €9.99)

– Blaster Master Zero 2 – €4.99 (prix de base: €9.99)

– Blaster Master Zero 3 – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – €4.99 (prix de base: €9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Dragon Marked for Death – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – €17.49 (prix de base: €24.99)

– Gal*Gun 2 – €2.99 (prix de base: €29.99)

– Gal*Gun Returns – €19.99 (prix de base: €49.99)