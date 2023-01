Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Digimon World: Next Order – 6.7GB

Bumblebee – Little Bee Adventure – 2.9GB

World War Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator – 1.5GB

Crypto Mining Simulator – Ultimate Trading Strategy Tycoon Craft & Idle Game 3D – 1.1GB

Tyrant’s Blessing – 1.0GB

Slots Royale: 777 Casino Games – 986MB

Extreme Snowboard – 946MB

Tumbleweed Destiny – 924MB

Gravity Thrust – 654MB

Age of Heroes: The Beginning – 212MB

OmegaBot – 196MB

Maximus 2 – 168MB

Onion Assault – 148MB

Blacksmith Forger – 88MB