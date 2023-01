neko.works a annoncé que Light Fairytale Episode 3, le dernier opus de sa série de RPG, sortira aussi sur Nintendo Switch. Le développement du projet devrait s’achever au troisième trimestre 2023 sur la console de Nintendo. Light Fairytale Episode 1 est arrivé sur l’eShop en avril 2022. Il a été suivi par le deuxième épisode en août dernier.

Light Fairytale est une série de RPG au tour par tour de style japonais qui se déroule dans un monde souterrain en voie d’extinction, gouverné par un empire maléfique. Le but de ce projet est de faire revivre l’immersion et l’émotion des RPG japonais des années 90 sur les plates-formes actuelles, avec l’évolution attendue du design et de la technique. L’épisode 3 fait suite à la rencontre d’Haru avec la mystérieuse jeune fille, alors qu’il rassemble un groupe de nouveaux et d’anciens amis pour un voyage plein de rebondissements vers le « ciel » perdu.

Des batailles classiques au tour par tour qui se déroulent directement sur le terrain.

Graphiques modernes en 3D temps réel

Personnages chibi mignons

Jouable en anglais, français et japonais

Personnages

Alice – La légendaire « Red Rider », championne en titre de la compétition « Night Riders » qui se déroule à « Down-Wall City ».

Saki – La chanteuse de la chanson à succès « Someday to the Blue Sky » – connue pour ses paroles cryptiques.

? ?? – A annoncer.