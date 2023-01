Irvine, Californie. Le 19 janvier 2023 – ATLUS célèbre aujourd’hui la sortie de deux épisodes emblématiques de sa série Persona : Persona 3 Portable™ et Persona 4 Golden™ sont maintenant disponibles sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Steam, PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Les deux titres débarquent également dans l’offre Game Pass de Microsoft, sur PC et consoles Xbox. Ces versions profitent de graphismes remasterisés et d’une multitude d’améliorations qui touchent à de nombreux aspects du jeu : les options de difficulté et de localisation ou encore le système de Suspend Save font ainsi partie des nouveautés importantes qui améliorent l’expérience générale.

Découvrez la bande-annonce de lancement de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden :

Les deux jeux sont désormais disponibles à l’achat sur les différentes boutiques numériques, au prix de 19,99 € chacun. Avec la sortie de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sur de nouvelles machines, l’occasion est parfaite de (re)découvrir ces deux grands classiques du jeu de rôle japonais.

Persona 3 Portable : Si je vous dis qu’il y a une heure cachée entre un jour et le suivant… vous me croyez ? Cet instant hors du temps se nomme « l’Heure sombre ». Un calme surnaturel engloutit alors la ville, les habitants se transforment en cercueils sinistres et d’indicibles monstres appelés Ombres envahissent les lieux. Une nuit, le protagoniste subit une attaque de ces entités ténébreuses. C’est quand tout espoir paraît perdu que s’éveille le pouvoir du cœur : la Persona.

Persona 4 Golden : Il paraît que si on regarde une télé éteinte par une nuit pluvieuse, on voit son âme sœur… Une étrange rumeur se propage peu à peu dans la ville rurale d’Inaba, nouveau foyer du héros de l’aventure, alors que commence une série de meurtres mystérieux. En quête de la vérité, le protagoniste et ses amis s’aperçoivent qu’ils ont ouvert la porte d’un autre monde.

Titres: Persona 3 Portable et Persona 4 Golden

Date de sortie: 19 janvier 2023

Plateformes: Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam (Persona 4 Golden est disponible sur Steam depuis juin 2020)

Prix: 19,99 € chacun. Bundle numérique disponible sur toutes les plateformes.

Langues: Doublage : japonais et anglais. Sous-titres : EN, FR, IT, DE, ES, JP, KR, CN (Si+Tr)

Options d’accessibilité: Persona 3 Portable and Persona 4 Golden feature 5 or more accessibility feature tags that meet specific criteria by Xbox.