Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Lancement catastrophique pour One Piece: Odyssey qui fait peine à voir, surtout pour un jeu One Piece, ce monument ud manga au Jpaon et dans le monde. Un j-rpg mérite mieux, mais on essayera de comprendre pourquoi Bandai Namco Entertainment n’a pas sorti le jeu sur Nintendo Switch. C’est un non-sens commercial flagrant.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 64.799 / 4.695.052 (-52%)

02./00. [PS4] One Piece: Odyssey <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.01.12} (¥7.980) – 35.123 / NEW

03./00. [PS5] One Piece: Odyssey <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.01.12} (¥7.980) – 26.879 / NEW

04./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 22.094 / 3.817.608 (-61%)

05./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 18.172 / 5.101.319 (-51%)

06./04. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 14.849 / 969.291 (-58%)

07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.025 / 3.008.474 (-49%)

08./06. [NSW] Dragon Quest Treasures # <RPG> (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 7.864 / 254.564 (-62%)

09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.587 / 5.100.328 (-54%)

10./09. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 7.382 / 1.151.855 (-49%)

Coté hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 74.690 | 125.359 | 94.523 | 325.408 | 439.140 | 28.049.455 | | PS5 # | 44.113 | 42.578 | 14.453 | 129.269 | 71.807 | 2.506.658 | | PS4 # | 1.099 | 2.064 | 17 | 5.227 | 56 | 9.422.994 | | XBS # | 1.052 | 870 | 2.267 | 2.791 | 3.053 | 401.186 | | 3DS # | 93 | 209 | 489 | 512 | 1.452 | 24.598.409 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 121.047 | 171.080 | 111.749 | 463.207 | 515.508 | 66.168.925 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 39.468 | 37.648 | 12.996 | 114.764 | 61.864 | 2.174.709 | | PS5DE | 4.645 | 4.930 | 1.457 | 14.505 | 9.943 | 331.949 | | XBS X | 267 | 100 | 419 | 467 | 974 | 172.878 | | XBS S | 785 | 770 | 1.848 | 2.324 | 2.079 | 228.308 | |NSWOLED| 44.147 | 71.394 | 48.824 | 186.936 | 221.679 | 3.758.948 | | NSW L | 12.586 | 24.494 | 16.568 | 61.574 | 86.694 | 5.165.268 | | NSW | 17.957 | 29.471 | 29.131 | 76.898 | 130.767 | 19.125.239 | | PS4 | 1.099 | 2.064 | 17 | 5.227 | 56 | 7.847.271 | |n-2DSLL| 93 | 209 | 489 | 512 | 1.452 | 1.203.464 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

source