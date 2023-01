Lesquin, le 25 janvier 2023 – NACON et le studio Cyanide sont heureux de dévoiler une nouvelle vidéo du jeu Chef Life : A Restaurant Simulator, avec la participation du Chef Mickaël Braure, ancien candidat de l’émission TOP CHEF® saison 13. Dans cette nouvelle vidéo, Mickaël Braure détaille son métier de chef et compare son expérience en cuisine et son expérience de jeu. Chef Life : A Restaurant Simulator sera disponible le 23 février, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Sous la forme d’un menu Découverte entrée-plat-dessert, Michaël Braure répond à des questions sur son expérience de restaurateur, et réagit à des images de gameplay du jeu. De la décoration de la salle aux choix des recettes proposées dans l’établissement en passant par la sélection des fournisseurs et le dressage des assiettes, le Chef donne son avis d’expert et détaille son savoir-faire autour de la création de ses plats. Manette en main, il tente enfin de reproduire in game la recette du canard à l’orange qu’il cuisine aussi dans la vraie vie, permettant au spectateur de comparer virtuel et réalité, tout en écoutant les conseils du Chef pour tout cuisinier amateur qui aimerait se lancer dans la restauration.

Chef Life : A Restaurant Simulator sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 23 février 2023.