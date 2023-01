Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 16 au 22 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Les ventes physiques de Fire Emblem : Engage au Japon sont comparables à celles de Fire Emblem : Three Houses et se situent dans la moyenne de la série. Les jeux Nintendo Switch sont revenus à ce que la série faisait sur GBA et NDS, sans les ventes numériques (qui sont de plus en plus importantes). Il devrait dépasser les 200 000 avec le numérique.

01./00. [NSW] Fire Emblem: Engage # <SLG> (Nintendo) {2023.01.20} (¥6.980) – 144.558 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 43.983 / 4.739.035 (-32%)

03./04. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 16.091 / 3.833.699 (-27%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.857 / 5.115.176 (-24%)

05./06. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 9.220 / 978.511 (-38%)

06./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.146 / 3.016.620 (-26%)

07./10. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 6.009 / 1.157.864 (-19%)

08./11. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 5.942 / 2.830.215 (-10%)

09./12. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 5.468 / 267.222 (+13%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.327 / 5.105.655 (-30%)

Hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 51.587 | 74.690 | 77.219 | 376.995 | 516.359 | 28.101.042 | | PS5 # | 42.152 | 44.113 | 18.857 | 171.421 | 90.664 | 2.548.810 | | PS4 # | 2.544 | 1.099 | 14 | 7.771 | 70 | 9.425.538 | | XBS # | 945 | 1.052 | 2.627 | 3.736 | 5.680 | 402.131 | | 3DS # | 83 | 93 | 325 | 595 | 2.097 | 24.598.492 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 97.311 | 121.047 | 99.042 | 560.518 | 614.870 | 66.266.236 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+