Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Life is Strange 2 – 26.5GB

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling – 5.1GB

Trek to Yomi – 3.8GB

Fashion Police Squad – 2.8GB

OSHIIRO – 2.0GB

The Pathless – 1.9GB

Geometric Sniper – Blood in Paris – 1.1GB

Puzzle Bobble 2X/BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition & Puzzle Bobble 3/Bust-A-Move 3 S-Tribute – 557MB

Exitman Deluxe – 533MB

Perseverance: Complete Edition – 529MB

Brave’s Rage – 420MB

Lucie’s Potager – 308MB

Sakura Cupid – 306MB

Air Jet Fighter Combat – Europe Fly Plane Attack – 295MB

Daily Dadish – 287MB

Horror Tale 1: Kidnapper – 264MB

Montezuma’s Revenge – 180MB

Capybara Madness – 127MB

Spy Bros. – 116MB

Radiantflux Hyperfractal 4.0 – 114MB

Pixel Game Maker Series Cat and Tower – 82MB

Jumbo Airport Story – 75MB

Pocket Witch – 61MB

Pets at Work – 42MB