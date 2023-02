Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) entame aujourd’hui les festivités du premier anniversaire de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Afin de marquer l’occasion et de célébrer une année de Duels incroyable, de nombreux items spéciaux sont disponibles pour une durée limitée.

Dans le cadre de la Campagne du 1er anniversaire, les Duellistes peuvent se connecter pour recevoir jusqu’à trois tickets UR. Chaque ticket débloque un Pack 1er Anniversaire, et chaque Pack contient une carte UR Finition Royale assurée. Ces monstres se trouvent également dans le Pack de Sélection « Nouvelle étape pour les Duellistes », désormais disponible.

Pour une durée limitée, le Bundle 1er Anniversaire rassemble des items de célébration. Il comprend une carte Magicien Sombre affichant une illustration alternative présente pour la première fois dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, et une superbe nouvelle scène d’Invocation. Le bundle inclut également 30 Packs de Maître ainsi qu’une Icône, un Cadre d’icône, un Terrain de Duel, des Protège-cartes, une Boîte de cartes et un Papier peint spéciaux. Les joueurs peuvent dès à présent acquérir le Bundle 1er Anniversaire, dans une limite d’un bundle par Duelliste.

Davantage de cartes présentant des illustrations alternatives sont à dénicher dans les Packs Secrets du 1er Anniversaire. Disponibles pour une durée limitée, ces Packs offrent la possibilité d’obtenir des versions alternatives de Surnaliche le Seigneur d’Or et Licorne, Chevalier du Cauchemar.

Le nouveau Pack de Sélection « Esprits du Miracle », désormais disponible, introduit le nouvel archétype « Spright » dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Pour couronner le tout, le Deck de Structure Vortex Magique est rempli de Magie Sombre, avec de célèbres cartes telles que Magicien Sombre, Maître du Chaos et Illusion du Chaos. Les nouveaux Packs de Sélection et le Deck de Structure sont désormais disponibles dans la boutique in-game, accompagnés de promotions à durée limitée sur les Gemmes à l’occasion des célébrations du 1er anniversaire.

Aujourd’hui, KONAMI dévoile également que depuis le lancement du jeu, les Duellistes ont obtenu un total remarquable de 34,4 milliards de cartes+, qu’ils ont utilisées pour s’affronter lors de 2,1 milliards de Duels JcJ+. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a dépassé les 50 millions de téléchargements dans le monde.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des événements et bien plus encore.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.