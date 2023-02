Houdan, Saint-Ouen, France – 22 février 2023 : Pix’n Love, The Arcade Crew, le développeur indépendant JoyMasher et Just For Games sont aujourd’hui heureux d’annoncer l’arrivée prochaine d’une édition physique pour le jeu d’action rétro Vengeful Guardian: Moonrider.

Just For Games distribuera ces éditions physique en Europe, disponibles dès le 2 juin 2023 sur les consoles Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

Véritable pépite indépendante, Vengeful Guardian: Moonrider entraîne le joueur dans une quête de revanche façon 90’s, avec des visuels en pixel-art détaillés et une bande-son d’anthologie !

À propos de Vengeful Guardian: Moonrider : Acclamé lors de sa sortie digitale, le jeu d’action Vengeful Guardian: Moonrider arrive en version physique sur Nintendo Switch™, PlayStation 4® et PlayStation 5® ! Hommage rendu aux jeux d’action/arcade des années 1990, truffé de clins d’œil et de références aux grands hits de l’époque, Vengeful Guardian: Moonrider vous propose une expérience de jeu atypique aux allures de voyage dans le temps. Reprenant les mécaniques fondamentales du genre et une réalisation dans la plus pure tradition des productions 16 bits, le titre de JoyMasher est le fruit d’un savoir-faire étourdissant. Avec sa réalisation somptueuse, ses armes évolutives, son imposante galerie d’ennemis, ses boss gigantesques et sa bande-son tonitruante, Vengeful Guardian: Moonrider se hisse au rang des productions néo-rétro les plus percutantes de sa génération. Dans le monde opprimé de Vengeful Guardian: Moonrider, l’humanité se découvre un héros inattendu. Après avoir développé une armée de super-soldats pour en faire des armes de guerre, le régime autoritaire a scellé son sort malgré lui en activant le guerrier ninja baptisé Moonrider. Conçu comme une arme destinée à défendre l’état totalitaire, le Moonrider renie son objectif initial et mène une bataille implacable pour se venger de ses créateurs et de leurs super-soldats. Caractéristiques principales : Parcourez 8 niveaux apocalyptiques.

Combattez de nombreux boss et ennemis.

Baignez dans une action frénétique digne des plus grands jeux d’action/arcade.

Replongez dans les années 1990 et l’époque 16 bits par l’intermédiaire de graphismes en « pixel art » de toute beauté.

Profitez d’une une bande-son tonitruante signée Dominic Ninmark (Blazing Chrome). Vengeful Guardian: Moonrider sera disponible en version physique sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4 le 2 juin 2023.