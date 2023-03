NAISU Games est un studio de développement turc qui est spécialisé dans les jeux à tout petit prix. Volley Pals, un jeu d’arcade dans lequel vous faites des matchs de volley-ball, ne déroge pas à cette règle. Le jeu est disponible au prix de six euros cinquante, et malgré sa sortie sur ordinateur le neuf mars, il ne sera jouable sur la Nintendo Switch qu’à partir du six avril sur l’eShop.

Alors, Volley Pals est-il une bonne surprise ou un jeu que nous oublierons vite ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Volley Pals

Un jeu vide…

Volley Pals est un jeu d’une très grande accessibilité. Le jeu est tellement accessible qu’il ne se joue qu’avec une touche et un joystick. Le principe est simplissime : dans ce jeu, vous faites des matchs de volley-ball. Vous vous déplacez pour toucher la balle, et vous pouvez sauter pour l’intercepter plus rapidement ou même tenter un contre. La balle va se déplacer en fonction de votre positionnement au moment de frapper dedans.

Vous pouvez jouer contre des bots ou en multijoueur local, jusqu’à quatre personnes. Vous pouvez régler le nombre de touchers maximum avant de devoir l’envoyer dans le camp adverse, la durée de la partie, et le nombre de points nécessaires pour gagner.

Vous débloquerez des terrains à chaque partie que vous terminez. Il y a au total dix terrains dans le jeu. Ils possèdent tous leur propre spécificité qui rendent les parties plus distrayantes. Certains, comme celui sur la lune, ont une gravité déformée, d’autres nous permettent d’ajuster la hauteur du filet en plein match… et c’est à peu près tout ce que nous pouvons vous dire sur le gameplay de Volley Pals.

Il y a bien quatre personnages et des variantes de couleur, mais ceci ne relève que du cosmétique. Le gameplay est très pauvre, et même avec des amis, il ne vous faudra pas plus de dix minutes pour lâcher l’affaire.

Pourtant, certains niveaux sont agréables, beaux graphiquement, et apportent vraiment un plus dans le gameplay. Le dernier terrain, qui nous permet de tout personnaliser, est assez amusant. Mais cela ne suffit pas pour prendre du plaisir sur ce jeu. De plus, parmi les dix niveaux, certains sont ratés, et sont à fuir pour passer un bon moment, comme celui dans une borne d’arcade qui est tout simplement injouable.

Avec de jolis décors

L’absence de progression, ou le fait que les bots ont tous la même difficulté et le même comportement n’aident pas non plus à passer un bon moment. Nous comprenons très rapidement leurs points faibles et nous nous adaptons à leur comportement.

La durée de vie, même pour ce tout petit prix, est famélique. Nous faisons le tour et débloquons les terrains en une vingtaine de minutes, et il ne nous restait plus qu’à visiter toute l’interface pour trouver quelque chose à faire sur le jeu.

Les graphismes sont réussis. L’ambiance cartoon est très sympathique et les décors sont visuellement très agréables. La musique est très sympathique, et grâce aux crédits, nous avons pu comprendre pourquoi cette bande-son nous est aussi familière : cette dernière est une musique libre de droits que nous avons déjà entendu deux ou trois fois dans des jeux à bas prix.

Il n’y a pas de traduction française mais il n’y a quasiment pas de texte donc cela ne gêne que très peu.

Conclusion 3.7 /10 Volley Pals est un jeu vide avec un gameplay famélique qui vous tiendra en haleine que dix petites minutes. Malgré dix arènes dont certains intéressantes, il n’y a pas grand-chose à voir dans ce jeu, qui même pour six euros, est très cher payé. Les graphismes sont pourtant plutôt jolis. LES PLUS Un concept qui aurait pu être drôle

